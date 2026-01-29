Live voetbal

PSV houdt poot stijf en wil niet zomaar meewerken aan vertrek Perisic

PSV-aanvaller Ivan Perisic met op de achtergrond het logo van Inter
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 januari 2026, 12:34

PSV is niet van plan om Ivan Perisic zomaar te laten vertrekken deze winter, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Kroaat wil graag actief blijven in de Champions League en bereikte al een akkoord met Internazionale, maar dan zullen de Italianen wel fors moeten betalen. Nicolò Schira geeft aan dat beide clubs in de komende uren waarschijnlijk met elkaar gaan praten.

Medio januari doken voor het eerst geruchten op over een mogelijke terugkeer van Perisic bij Inter, de club waar hij tussen 2015 en 2022 ook al onder contract stond. PSV zou op dat moment echter geen medewerking hebben willen verlenen aan een winterse transfer van de Kroaat, die in Eindhoven zeer gewaardeerd wordt en nog vastligt tot medio 2027.

In Italiaanse media werd melding gemaakt van het feit dat Perisic graag actief wil blijven in de Champions League en dat Inter na een eventuele uitschakeling van PSV wilde toeslaan. De ploeg van Peter Bosz verloor woensdag in eigen huis met 1-2 van Bayern München en is zodoende klaar in Europa. Toch hopen de Eindhovenaren nog steeds op een langer verblijf van Perisic.

“Inter trekt aan hem, maar zal dan de knip moeten trekken. PSV wil niet zomaar meewerken aan een zachte overgang”, aldus Elfrink op X. De clubwatcher geeft toe dat het de wens is van Perisic om in de Champions League actief te blijven. “Maar hij heeft afgelopen zomer wel voor twee jaar getekend.” Transferexpert Schira geeft aan dat Inter vertrouwen heeft in de terugkeer van Perisic en dat beide clubs naar verwachting in de komende uren met elkaar om de tafel gaan.

