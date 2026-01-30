AC Milan mengt zich in de strijd om Alphadjo Cissè, zo meldt Gianluca Di Marzio vrijdagochtend. De transferjournalist weet dat de Italiaanse grootmacht zich graag wil versterken met de aanvallende middenvelder, die eigenlijk op weg leek naar PSV.

Deze week kwam naar buiten dat de Eindhovenaren zich graag willen verstreken met de negentienjarige Cissè, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Catanzaro uit de Serie B. PSV heeft naar verluidt acht miljoen euro over voor de middenvelder van Hellas Verona, dat daarmee akkoord ging.

AC Milan wil deal kapen

Zodra de huurovereenkomst met Catanzaro werd ontbonden, kon Cissè de overstap maken naar het Philips Stadion. De deal leek in kannen en kruiken, maar volgens Di Marzio wil AC Milan de transfer mogelijk kapen.

Milan is van plan om Cissè het seizoen af te laten maken op het tweede niveau van Italië, waar hij tot dusverre zes goal maakte in 21 duels. Het is niet bekend wat de persoonlijke voorkeur is van de Italiaanse aanvaller.

Cissè speelde vijf duels in de hoofdmacht van Hellas Verona, waarin hij nog niet tot scoren kwam.