'PSV krijgt plots concurrentie van AC Milan in strijd om Cissè'

Earnest Stewart met op de achtergrond het logo van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
30 januari 2026, 13:09

AC Milan mengt zich in de strijd om Alphadjo Cissè, zo meldt Gianluca Di Marzio vrijdagochtend. De transferjournalist weet dat de Italiaanse grootmacht zich graag wil versterken met de aanvallende middenvelder, die eigenlijk op weg leek naar PSV.

Deze week kwam naar buiten dat de Eindhovenaren zich graag willen verstreken met de negentienjarige Cissè, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Catanzaro uit de Serie B. PSV heeft naar verluidt acht miljoen euro over voor de middenvelder van Hellas Verona, dat daarmee akkoord ging.

AC Milan wil deal kapen

Zodra de huurovereenkomst met Catanzaro werd ontbonden, kon Cissè de overstap maken naar het Philips Stadion. De deal leek in kannen en kruiken, maar volgens Di Marzio wil AC Milan de transfer mogelijk kapen.

Milan is van plan om Cissè het seizoen af te laten maken op het tweede niveau van Italië, waar hij tot dusverre zes goal maakte in 21 duels. Het is niet bekend wat de persoonlijke voorkeur is van de Italiaanse aanvaller.

Cissè speelde vijf duels in de hoofdmacht van Hellas Verona, waarin hij nog niet tot scoren kwam. 

Alphadjo Cissè

Alphadjo Cissè
Catanzaro Calcio 2011
Team: Catanzaro
Leeftijd: 19 jaar (22 okt. 2006)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Catanzaro
7
3
2024/2025
Verona
2
0
2024/2025
Verona
8
1
2023/2024
Verona
30
16

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

