Club Brugge heeft zichzelf woensdagavond na de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille flink voor schut gezet. De Belgen feliciteerden de Franse tegenstander na afloop van de wedstrijd met de kwalificatie voor de tussenronde, maar een late treffer van Benfica tegen Real Madrid zorgde ervoor dat Marseille is uitgeschakeld.

Olympique Marseille ging woensdag op de slotdag van de competitiefase van de Champions League op bezoek bij Club Brugge. De Belgen bleken uiteindelijk met liefst 3-0 te sterk voor L’OM, waar Igor Paixão op de bank begon en winteraanwinst Quinten Timber niet speelgerechtigd was.

Artikel gaat verder onder video

Op het moment dat scheidsrechter Marco Guida voor het einde van de wedstrijd floot, was Brugge met tien punten zeker van een plaats in de tussenronde van de Champions League. Marseille stond op dat moment virtueel 24ste, de onderste plaats die recht geeft op een plaats in de tussenronde. “Félicitations pour la qualification, Olympique de Marseille”, ofwel: ‘gefeliciteerd met de kwalificatie’, viel er in grote letters te lezen op de schermen in het Jan Breydelstadion.

Benfica schakelt Marseille diep in blessuretijd uit

Enkele minuten later was de situatie echter helemaal anders. Doelman Anatoliy Trubin maakte in minuut 98 namelijk de 4-2 voor Benfica in het duel met Real Madrid. Daardoor gingen de Portugezen op doelsaldo voorbij aan Marseille, dat 25ste eindigde en dus is uitgeschakeld. Voorafgaand aan de wedstrijd gaf statistiekenbureau Opta de Fransen een kans van liefst 96 procent om bij de bovenste 24 te eindigen.