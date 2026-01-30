(26) is nadrukkelijk in beeld bij Wolverhampton Wanderers, zo meldt Voetbal International. De Premier League-hekkensluiter onderzoekt een mogelijke terugkeer van de Nederlandse doelman naar Engeland, mocht de huidige eerste keus, José Sá (33), daadwerkelijk vertrekken. De Portugees is in gesprek met Nottingham Forest over een transfer.

Scherpen, die sinds dit seizoen onder de lat staat bij Union Sint-Gillis, maakt een uitstekende indruk in de Belgische Pro League en de Champions League. Hij is met twaalf tegentreffers by far de minst gepasseerde doelman van de Pro League en hield woensdag nog zijn doel schoon in het thuisduel met Atalanta (1-0). Zijn sterke prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven bij de ploeg uit Wolverhampton, die zich momenteel in zwaar weer bevindt en afstevent op degradatie uit de Premier League.

Scherpen ontpopt zich tot betrouwbare sluitpost

De 26-jarige doelman, die in de zomer van 2025 voor twee miljoen euro overkwam van Brighton & Hove Albion, heeft zich bij Union Sint-Gillis ontpopt tot een betrouwbare keeper. Scherpen staat inmiddels op 22 wedstrijden in de Pro League, waarin hij slechts twaalf doelpunten incasseerde en tien keer de nul hield. In drie van de laatste vier competitieduels, waaronder een 1-0 overwinning op KV Mechelen op 17 januari en een 0-0 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven op 24 januari, wist de voormalig doelman van Ajax zijn doel schoon te houden. Zijn contract in het Joseph Marien Stadion loopt nog tot medio 2028 en zijn transferwaarde wordt geschat tussen de 4,6 en 6,3 miljoen euro door FootballTransfers.com.

Als talent brak Scherpen door bij FC Emmen, waarna Ajax de boomlange doelman (2,06 meter) oppikte. In Amsterdam kwam de sluitpost niet uit de verf, waarna hij overstapte naar Brighton. Vervolgens speelde Scherpen nog bij KV Oostende, Vitesse en Sturm Graz.

Wolverhampton Wanderers vecht tegen degradatie

De interesse in Scherpen komt op een belangrijk moment voor Wolverhampton Wanderers. Wolves staat op de twintigste en laatste plaats in de Premier League, met slechts acht punten uit 23 gespeelde wedstrijden. De achterstand op de veilige zeventiende plek, momenteel bezet door Nottingham Forest, bedraagt zeventien punten. Wolves behaalden pas op 3 januari hun eerste competitiezege van het seizoen (3-0 tegen West Ham). De mogelijke verkoop van José Sá aan Nottingham Forest, dat sinds 27 januari in actieve gesprekken is, maakt de zoektocht naar een nieuwe doelman extra belangrijk voor de club, die tot 2 februari de tijd heeft voor transfers.

Union Sint-Gillis floreert aan de top

Terwijl Wolverhampton Wanderers vecht tegen degradatie, beleeft Kjell Scherpen met Union Sint-Gillis een droomseizoen. De Brusselse club staat op de eerste plaats in de Belgische Jupiler Pro League, met 46 punten uit 22 wedstrijden. Met dertien overwinningen, zeven gelijke spelen en slechts twee nederlagen, en een indrukwekkend doelsaldo van +25, handhaaft Union haar koppositie.