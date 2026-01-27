geeft zijn kant van het verhaal over de 'looptest-affaire' die er eerder deze maand voor zorgde dat zijn overstap van AZ naar provinciegenoot FC Volendam vertraging opliep. "Ik zou het intern houden", zegt de middenvelder tegen Voetbal International over de uitlatingen van technisch directeur Max Huiberts in de media.

Kwakman (21) kwam er in de eerste helft van het seizoen bij AZ nauwelijks aan te pas en leek begin januari hard op weg naar Volendam, zijn geboortedorp. AZ blokkeerde de huurdeal echter plotsklaps, naar aanleiding van de prestaties van de middenvelder op het trainingsveld. "Dave heeft zich slecht gepresenteerd bij de looptest gisteren", vertelt Huiberts aan VI. "Misschien dat hij met zijn hoofd al ergens anders heeft gezeten. Maar hier werden we niet blij van. Zolang je onderdeel van AZ bent, moet je hier je best doen. We houden Dave hier. Dit is de niet de manier om weg te gaan bij AZ", sprak Huiberts destijds tegenover VI. Een dikke week later, na het onderlinge treffen tussen AZ en Volendam, kwam de huurdeal vervolgens alsnog rond.

"Het was al rond, dat ik naar FC Volendam zou gaan, maar toen moest ik me toch voor de eerste training bij AZ melden", blikt Kwakman terug. "Voor mij was een beetje onduidelijk waarom ik dat moest doen. Toen stond er een looptest op het programma, maar ik zou me de volgende dag bij FC Volendam melden. Ik dacht: ik wil mezelf daar op mijn eerste dag wel even goed presenteren, dus ik moet wel fit zijn." Kwakman volbracht de test daarom 'op negentig procent', zegt hij. Dat kwam erop neer dat hij gemiddeld 16,5 kilometer per uur liep, waar 18 kilometer per uur het vereiste was. "Dat heb ik dus puur gedaan zodat ik de volgende dag niet helemaal kapot zou zijn, want wat ik zeg: alles was al rond met FC Volendam. Ik vind het geen hele rare reden waarom ik dat heb gedaan, maar de club wel. We hadden daar allebei wat andere gedachten over", aldus Kwakman.

Huiberts gooide Kwakman vervolgens min of meer voor de bus door publiekelijk uit te leggen waarom AZ op dat moment geen medewerking aan zijn vertrek wilde verlenen. Dat had Kwakman zelf anders gedaan: "Ik zou het ook intern houden, maar ik geef er niet zo heel veel om, hoor. Maar ik vind het wel raar dat het zo gebeurd is, want je kan het ook gewoon tegen mij zeggen", zegt de middenvelder. Van een gesprek met Huiberts, die aan het einde van het seizoen vertrekt bij AZ, is het daarna niet meer gekomen. "Nee, daar is geen contact meer geweest, maar voor mij is het klaar. Van een vervelend gevoel naar AZ is ook helemaal geen sprake. Het had anders gekund, maar ik heb er niet wakker van gelegen. Om eerlijk te zijn was ik het zelfs alweer vergeten. Het is goed zo."