Live voetbal 5

Feyenoord geeft update over blessure Van Persie: geen operatie nodig

Shaqueel van Persie raakt geblesseerd bij Betis - Feyenoord
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
31 januari 2026, 19:10

Goed nieuws voor Shaqueel van Persie en Feyenoord. De blessure die de jonge aanvaller opliep in de Europa League-wedstrijd tegen Real Betis, is nader medisch onderzocht en de bevindingen zijn positief. Een operatie is niet nodig, zo meldt de club. Het revalidatietraject is al gestart en het is “reëel dat hij dit seizoen nog speelminuten zal kunnen maken”, zo klinkt het.

Feyenoord brengt de medische update naar buiten omdat er de afgelopen 24 uur in “enkele media onjuiste conclusies zijn getrokken en verkeerde aannames zijn gemaakt over Shaqueel zijn huidige knieblessure en blessureverleden”. Normaal gesproken is de club terughoudend met het delen van medische informatie van spelers, maar voelde ze zich genoodzaakt te reageren op de speculatie. De club vraagt dan ook medische informatie “met de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid te behandelen, met aandacht en respect voor diens persoonlijke context en privacy”.

Speculatie over 'horror-blessure'

Artikel gaat verder onder video

De zorgen groeide nadat Van Persie op 29 januari uitviel in de wedstrijd tegen Real Betis. Hij moest per brancard het veld verlaten na een ongelukkige landing. In de media werd gesproken over een 'horror-blessure' en sommigen trokken zelfs de conclusie dat de carrière van de jonge speler 'tragisch verstoord' zou zijn. Ook werd zijn blessureverleden erbij gehaald om de ernst te onderstrepen, en op sociale media werd direct gesproken over een afgescheurde kruisband. Zijn vader en trainer, Robin van Persie, omschreef de situatie als 'hartverscheurend', maar benadrukte wel degelijk dat men moest wachten op de definitieve scanresultaten.

De medische bevindingen van Feyenoord bieden nu dus duidelijkheid en verlichting. Het feit dat een operatie niet nodig is, betekent dat de revalidatie aanzienlijk korter zal zijn dan bij zwaardere letsels zoals een kruisbandblessure, waarvoor gemiddeld negen tot twaalf maanden herstel staat. 

Doorbraak

Shaqueel van Persie (19) was bezig aan zijn doorbraak in de hoofdmacht van Feyenoord. Hij maakte op 27 november 2025 zijn officiële debuut in de Europa League tegen Celtic en scoorde op 18 januari zijn eerste twee doelpunten voor de club in de stadsderby tegen Sparta, waaronder een spectaculaire omhaal en een hakje achter het standbeen. Tot aan zijn blessure speelde hij zes officiële wedstrijden.

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Moussa Soumano raakt geblesseerd

NAC sleept punt uit het vuur tegen FC Twente, kort schrikmoment na de 2-2

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
FC Utrecht/Go Ahead Eagles/Feyenoord in Europa League

Dit verdienden Go Ahead Eagles, Feyenoord en FC Utrecht in Europa League

  • Gisteren, 20:22
  • Gisteren, 20:22
Kjell Scherpen

Naam van Feyenoord-fan Kjell Scherpen 'passeerde de revue' in De Kuip

  • Gisteren, 17:36
  • Gisteren, 17:36
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
931 Reacties
1.223 Dagen lid
4.691 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is misschien wel het 'beste' (zover je daar bij een blessure over kan spreken) nieuws dat hij kan krijgen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
931 Reacties
1.223 Dagen lid
4.691 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is misschien wel het 'beste' (zover je daar bij een blessure over kan spreken) nieuws dat hij kan krijgen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Shaqueel van Persie

Shaqueel van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (16 nov. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel