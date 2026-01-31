Goed nieuws voor en Feyenoord. De blessure die de jonge aanvaller opliep in de Europa League-wedstrijd tegen Real Betis, is nader medisch onderzocht en de bevindingen zijn positief. Een operatie is niet nodig, zo meldt de club. Het revalidatietraject is al gestart en het is “reëel dat hij dit seizoen nog speelminuten zal kunnen maken”, zo klinkt het.

Feyenoord brengt de medische update naar buiten omdat er de afgelopen 24 uur in “enkele media onjuiste conclusies zijn getrokken en verkeerde aannames zijn gemaakt over Shaqueel zijn huidige knieblessure en blessureverleden”. Normaal gesproken is de club terughoudend met het delen van medische informatie van spelers, maar voelde ze zich genoodzaakt te reageren op de speculatie. De club vraagt dan ook medische informatie “met de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid te behandelen, met aandacht en respect voor diens persoonlijke context en privacy”.

Speculatie over 'horror-blessure'

De zorgen groeide nadat Van Persie op 29 januari uitviel in de wedstrijd tegen Real Betis. Hij moest per brancard het veld verlaten na een ongelukkige landing. In de media werd gesproken over een 'horror-blessure' en sommigen trokken zelfs de conclusie dat de carrière van de jonge speler 'tragisch verstoord' zou zijn. Ook werd zijn blessureverleden erbij gehaald om de ernst te onderstrepen, en op sociale media werd direct gesproken over een afgescheurde kruisband. Zijn vader en trainer, Robin van Persie, omschreef de situatie als 'hartverscheurend', maar benadrukte wel degelijk dat men moest wachten op de definitieve scanresultaten.

De medische bevindingen van Feyenoord bieden nu dus duidelijkheid en verlichting. Het feit dat een operatie niet nodig is, betekent dat de revalidatie aanzienlijk korter zal zijn dan bij zwaardere letsels zoals een kruisbandblessure, waarvoor gemiddeld negen tot twaalf maanden herstel staat.

Doorbraak

Shaqueel van Persie (19) was bezig aan zijn doorbraak in de hoofdmacht van Feyenoord. Hij maakte op 27 november 2025 zijn officiële debuut in de Europa League tegen Celtic en scoorde op 18 januari zijn eerste twee doelpunten voor de club in de stadsderby tegen Sparta, waaronder een spectaculaire omhaal en een hakje achter het standbeen. Tot aan zijn blessure speelde hij zes officiële wedstrijden.