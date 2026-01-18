De analisten van ESPN zijn kritisch op de prestaties van . De ontwikkeling van de talentvolle keeper van AZ stagneert, zo signaleert oud-doelman Ronald Waterreus. Tafelgenoten Kees Kwakman en Marciano Vink vinden het zelfs tijd dat de Alkmaarders een nieuwe sluitpost aantrekken.

Owusu-Oduro (21) maakte deel uit van AZ-elftal dat in 2023 op indrukwekkende wijze beslag legde op de UEFA Youth League. Na het vertrek van de Australiër Mathew Ryan, in de zomer van 2024, werd hij doorgeschoven naar de positie van eerste keeper. Inmiddels staat Owusu-Oduro op 79 officiële wedstrijden in AZ 1, waarin hij 22 keer de nul hield.

Artikel gaat verder onder video

AZ maakte midweeks indruk in het bekertoernooi, door Ajax op een historische 6-0 zege te trakteren. Zaterdag werd de lijn echter niet doorgetrokken in de competitie, PEC was in Zwolle met 3-1 te sterk voor het elftal van Maarten Martens. In De Eretribune op ESPN klinkt stevige kritiek op de teamprestatie van AZ én die van Owusu-Oduro.

"Je moet individueel naar de spelers kijken bij AZ, die téveel fouten maken. Ook achterin, dan ga ik weer naar de keeper kijken", zegt Kwakman. "Ik vind eigenlijk dat AZ een nieuwe keeper moet halen", stelt de Volendammer vervolgens. Presentatrice Aletha Leidelmeijer vraagt Waterreus hoe hij naar Owusu-Oduro kijkt. "Nou, ik vind wel dat hij zich wat traag doorontwikkelt. Als je bedenkt dat hij dus afgelopen zomer de eerste keeper bij Jong Oranje voor het EK was...", zegt de Limburger. Owusu-Oduro haakte geblesseerd af voor het eindtoernooi, waarna Robin Roefs zijn plaats innam en later in de zomer zijn transfer naar Sunderland maakte. Inmiddels wordt Roefs zelfs gezien als potentiële eerste keeper op het WK dat het 'grote' Oranje komende zomer gaat spelen.

"Maar inderdaad, bij Owusu-Oduro heb ik ook wel de indruk: hij heeft alles in zich", vervolgt Waterreus zijn relaas. "Een fantastisch lijf, een goede en rustige uitstraling en hij is goed met zijn voeten. Maar het is ook fijn als je af en toe een bal tegenhoudt." Het feit dat AZ in de winterstop een nieuwe keeperstrainer aanstelde noemt de oud-PSV'er 'symptoombestrijding'. "Ik heb de laatste tijd de indruk dat het bij AZ allemaal iets te vrijblijvend is. Max Huiberts heeft gezegd dat hij aan het einde van het jaar weggaat, die durft misschien geen zwaarwegende beslissingen meer te nemen. Maar het schiet niet op. Die derde plaats in Nederland is goud waard, maar zo ga je dat niet redden", aldus Waterreus.

Kwakman krijgt vervolgens het woord weer en stelt dat reservedoelman Jeroen Zoet van AZ, in de wedstrijden waarin Owusu-Oduro ontbrak, 'zekerder' overkwam. De oud-verdediger kan het vasthouden aan het talent op zich wel begrijpen, maar vindt dat dat niet ten koste van de prestaties mag blijven gaan: "Ze kiezen natuurlijk voor Owusu omdat het iemand uit de eigen jeugd is, talentvol, daar zien ze potentie. Maar als hij zich traag ontwikkelt... Ook bij Volendam-uit, daar spelen ze 2-2 omdat hij twee blunders maakt."

Marciano Vink voegt toe: "Ik denk dat Owusu-Oduro spanning heeft voor een wedstrijd. Ik denk dat hij tijdens de wedstrijden op een gegeven moment is gaan twijfelen over het uitkomen. Hoge ballen, voorzetten waar hij steevast onderdoor duikt." Bovendien ziet hij de Owusu-Oduro die indruk maakte in de Youth League ook in andere aspecten van het keepersvak niet meer terug: "Toen was hij op de lijn bijna onverslaanbaar..." Zou het dan helpen om de jonge sluitpost op een niveau lager weer vertrouwen te laten opdoen? "Nee, ik denk niet dat je je eerste keeper nog terug kan zetten naar het Jong-team", denkt Vink, die wel snapt waarom Kwakman pleit voor een nieuwe keeper bij AZ. "Unnerstall pakt punten voor Twente, Kovár bij PSV nu ook. Dus ik denk dat je op een gegeven moment, wil je als AZ zijnde die stap maken, die hele verdediging onder handen moet nemen en goed moet kijken of dit is waar ze de komende tijd mee door willen. En met name ook de keeper."