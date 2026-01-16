Als het aan Noa Vahle ligt, voert bondscoach Ronald Koeman een keeperswissel door in het Nederlands elftal. In De Oranjewinter stelt de verslaggever dat Koeman niet meer om heen kan, al zou dat 'vrij pijnlijk' zijn voor de huidige eerste keus, .

Koeman gunde Verbruggen (23, Brighton & Hove Albion) in oktober 2023 zijn debuut in Oranje, in een met 1-2 verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk. Sindsdien mag de geboren Zwollenaar zich eerste keeper van het Nederlands elftal noemen. Inmiddels heeft Verbruggen 26 interlands achter zijn naam, waaronder alle zes de wedstrijden op het Europees Kampioenschap in 2024. Toen de keeper in juni vorig jaar ontbrak tegen Finland en Malta, kreeg Mark Flekken (inmiddels spelend voor Bayer Leverkusen) de kans onder de lat, maar in september keerde Verbruggen weer terug op zijn plek.

Artikel gaat verder onder video

Vahle pleit echter voor een wisseling van de wacht. "Ik denk niet dat Bart Verbruggen veel verkeerd heeft gedaan in Oranje", begint de verslaggever. "Hij heeft het prima gedaan. Maar je kán niet meer om Robin Roefs heen momenteel. Die wint gewoon wedstrijden voor je, die pakt penalty's, dat heeft hij ook vorige week weer laten zien", verwijst Vahle naar het FA Cup-duel met Everton. Daarin groeide Roefs uit tot de held van Sunderland door in de strafschoppenserie de inzetten van James Garner, Thierno Barry én Beto Bentuncal te keren.

"Het wordt vrij pijnlijk", beseft Vahle zich terdege. "Maar als Koeman in maart Roefs niet even zijn debuut laat maken, dan zou hij wel een beetje gek zijn." Oranje oefent op 27 maart tegen WK-deelnemer Noorwegen, op 31 maart volgt een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador - dat zich eveneens voor het eindtoernooi geplaatst heeft. In welke stadions dat gebeurt wordt op een later moment bekendgemaakt. Voorafgaand aan het WK speelt Oranje eind mei / begin juni nog twee vriendschappelijke wedstrijden, wie daarin de tegenstanders zullen zijn is ook nog onbekend.