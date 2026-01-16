Wim Kieft heeft 'met enige verbazing' naar de presentatie van Erik ten Hag als nieuwe technisch directeur van FC Twente zitten kijken, zo schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. Algemeen directeur Dominique Scholten van FC Twente liet weten dat de club bereid zou zijn om mee te denken indien de KNVB na het WK bij Ten Hag aan zou kloppen om bondscoach Ronald Koeman op te volgen.

Koeman sloot de voorbije periode niet uit dat hij er na het WK, als zijn contract afloopt, mee stopt als keuzeheer van het Nederlands elftal. Anderzijds zou de voetbalbond ook kunnen besluiten afscheid te nemen van de oud-verdediger, mochten de resultaten in Canada, de Verenigde Staten en Mexico daar aanleiding toe geven. PSV-trainer Peter Bosz lijkt voor te willen sorteren op zo'n situatie; een 'bondscoach-clausule' zou een van de belangrijkste twistpunten zijn in zijn nog altijd niet verlengde verbintenis.

Ook Ten Hag zou bij een afscheid van Koeman in beeld kunnen komen. Op de persconferentie waarop hij afgelopen woensdag werd gepresenteerd door FC Twente, wilde Scholten ontkennen noch bevestigen dat er een ontsnappingsclausule in het tweeënhalf jaar doorlopende contract van Ten Hag is opgenomen voor het geval de KNVB zich zou melden. De club stelt zich op voorhand echter welwillend op, afgaande op de uitspraken van Scholten: "Als het zover komt, gaan we om de tafel zitten. We zijn hier nuchter en gaan goed met elkaar om. Het zou inderdaad vreemd zijn geweest als we dit niet al met Erik hebben besproken", aldus de algemeen directeur.

"Ik vind dat zeer opmerkelijk", schrijft Kieft in zijn column. "Het is toch raar als je een contract tekent bij een club en je kunt over een half jaar weer weg zijn als er in de zomer een vacature komt bij het Nederlands elftal? Daar kan je als club geen beleid op maken", stelt de oud-spits. Het lijkt Kieft bovendien 'overdreven' dat Ten Hag het bondscoachschap zou combineren met zijn baan in Enschede ('Dan moet je Pep Guardiola heten om die dingen te kunnen combineren'). "Alles bij elkaar lijkt het lastig om Ten Hag tot een kandidaat voor een eventuele vacature van bondscoach te kunnen rekenen", concludeert Kieft dan ook.

Kieft ziet maar twee kandidaten om Koeman na het WK op te volgen als bondscoach

Wie dan wél kandidaat zouden zijn om Koeman bij een zomers vertrek op te volgen? Kieft ziet er in Nederland eigenlijk maar twee: Bosz en Arne Slot (Liverpool). En buiten de landsgrenzen? Kieft voorziet moeilijkheden: "De kwaliteit bij het Nederlands elftal is niet zo hoog dat iedere grote buitenlandse coach hiermee aan de slag wil."