Erik ten Hag gaat vanaf februari aan de slag bij FC Twente en volgt na afloop van dit seizoen Jan Streuer officieel op als technisch directeur. De impact van Ten Hag zal echter al vanaf het eerste moment groot zijn in de Grolsch Veste.

Ten Hag staat namelijk meteen voor een belangrijke beslissing: wie wordt de hoofdtrainer van FC Twente? Die rol wordt momenteel vervuld door John van den Brom, die aan het begin van het seizoen de ontslagen Joseph Oosting opvolgde. Het contract van de ervaren coach loopt aan het einde van het seizoen af.

Onder Van den Brom zijn de resultaten verbeterd, maar ook het spel oogt beter. Dat ziet ook Jan Streuer, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International: “Het spel is veel beter geworden, we moeten alleen meer gaan scoren. Ik zou zeggen: wacht de komende twee maanden af en bekijk hoe je er dan voorstaat.”

De beslissing over de toekomst van Van den Brom ligt echter niet meer bij Streuer: “Erik moet de doorslag geven, niet ik. Ik ga weg. Over de trainer is nog niet gesproken. Ik zou er niet zo’n haast mee maken. John is nog niet zo heel lang bezig en begon met veel nieuwe spelers.”

Een langer verblijf van Van den Brom sluit Streuer niet uit: “Als hij het heel goed doet, waarom zou je dan weer een andere trainer nemen? Maar goed, dat is niet aan mij”, benadrukt hij. Streuer ziet bovendien overeenkomsten met een eerdere succesvolle trainer van FC Twente: Ron Jans.

“Het zijn jongens die een team kunnen maken. Ze hebben veel ervaring, waren goede spelers. Ze raken niet snel in paniek en maken meestal de juiste keuzes. Tegenwoordig is het ook in om heel jonge trainers te halen, die zelf niet op niveau hebben gespeeld. Ik haalde zelf liever iemand met die voetbalervaring. Maar wat is wijsheid? Een aantal van die jonge trainers doet het ook gewoon heel goed. En jongens die zelf nooit op niveau hebben gespeeld, hebben vaak een enorme drive.”