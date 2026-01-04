FC Twente is niet van plan zich deze winter te roeren op de transfermarkt, zo maakt John van den Brom duidelijk aan ESPN. De oefenmeester is ervan overtuigd dat hij in de tweede seizoenshelft nog meer uit de huidige spelersgroep kan halen.

Met de start van het nieuwe kalenderjaar is ook de winterse transferperiode weer begonnen in de Eredivisie. Voor veel clubs de uitgelezen kans om de selectie te versterken in aanloop naar de tweede seizoenshelft, maar niet voor FC Twente. “We gaan niks doen binnen de club, gelukkig”, laat Van den Brom weten aan ESPN.

“Ik ben tevreden met de jongens. Er zit nog veel meer in dan we eruit hebben gehaald tot nu toe”, maakt de oefenmeester, die het in september overnam van de ontslagen Joseph Oosting, duidelijk. FC Twente nam deze winter wel al afscheid van Bas Kuipers; de vleugelverdediger wordt verhuurd aan het Portugese Arouca FC.

Over zijn eigen toekomst maakt Van den Brom zich nog niet zo druk. De trainer tekende bij zijn komst een contract tot het einde van het seizoen. “Ik focus me op vandaag. Ik heb ook wel geleerd dat je dat moet doen in het voetbal. De nieuwe technisch directeur (Jan Streuer vertrekt na dit seizoen, red.) zal zeker een rol gaan spelen in het aanstellen van een trainer. Dus ik kan niet anders dan afwachten, mijn best doen en doorgaan waar we mee bezig zijn. Ik heb er heel veel plezier in. We zien het wel.”