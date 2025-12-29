Andries Jonker heeft onthuld dat hij in het verleden is benaderd door Feyenoord. Ook PSV, AZ en FC Twente namen ooit contact op met de clubloze trainer. Ajax deed dat echter nooit.

Jonker werkte als assistent-trainer van Louis van Gaal in de absolute top van het betaald voetbal, maar in Nederland kwam hij nooit uit voor een topclub. Hier was hij onder meer actief bij Telstar. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Jonker dat hij wel degelijk kansen had op een stap hogerop.

Artikel gaat verder onder video

"Niet als hoofdcoach, maar van PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente heb ik weleens een belletje gehad. In wat voor functie dan ook: als technisch directeur, als assistent of als scout. Alleen bij Ajax niet", aldus Jonker.

Volgens de 63-jarige trainer heeft dat te maken met zijn band met Van Gaal. "Ik word gezien als een verlengstuk van Louis, denk ik. Dat kunnen of willen veel mensen niet loskoppelen. Maar ik ben Amsterdammer en opgegroeid met Stuy, Suurbier, Blankenburg, Hulshoff, Krol, Neeskens, Haan, Mühren, Swart, Cruijff en Keizer."

Jonker volgt Ajax nog altijd op de voet. "Vorig jaar heb ik Eintracht Frankfurt – Ajax uitgezet. Dat kon ik echt niet aanzien. Er is dus wel betrokkenheid, maar ik ben nooit ergens voor gevraagd."