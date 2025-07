Andries Jonker finaal afgemaakt: 'Hij heeft er een puinteam van gemaakt'

Andries Jonker moet het flink ontgelden na de pijnlijke 4-0 nederlaag van de Oranje Leeuwinnen tegen Engeland. Jonker wordt het demasqué tegen de ploeg van Sarina Wiegman verweten, waarbij journalist Willem Vissers zelfs stelt dat de keuzeheer een toernooi te lang is gebleven.

Nederland begon het EK goed met een comfortabele 3-0 zege op Wales. Tegen Engeland kon de ploeg van Jonker zich plaatsen voor de kwartfinale, maar dan moest er wel gewonnen worden van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Het werd een kansloze avond voor de Leeuwinnen, die uiteindelijk met liefst 4-0 verloren werd. Daardoor wacht Oranje een lastig karwei in de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd maakte Leonne Stentler al gehakt van Jonker. Zo verweet ze de bondscoach dat de Oranje Leeuwinnen nog kwetsbaarder werden na de ingrepen halverwege de wedstrijd. De analist noemde het wisselbeleid van Jonker 'krankzinnig' en vond dat het centrale duo in de tweede helft nog langzamer was.

Ook Vissers is uiterst kritisch op Jonker. "Op alle fronten kansloos: technisch, tactisch, motorisch ook, qua instelling, qua fitheid en zo kunnen we eindeloos doorgaan. Andries Jonker is toernooi te lang gebleven, misschien zelfs twee. Collega Kooijman van de Telegraaf heeft volkomen gelijk, met zijn 'poppenkast'", reageert hij op X.

Sportmarketeer Chris Woerts stelt zelfs dat de KNVB nooit met Andries Jonker aan het EK had moeten beginnen. "Was en is de kleedkamer al een tijdje kwijt", reageert hij kritisch. "Loop gewoon van het veld af! Wat is dit een gruwelijk slechte klote wedstrijd van de OranjeLeeuwinnen", plaatst iemand die pleit voor het ontslag van Jonker.

"Nederland zonder creativiteit en zeer matig spel, wat heeft Jonker er een puinteam van gemaakt", pent een ander neer op X. "Traag, onsamenhangend. Niks in te brengen. Kortom: gewoon slecht. En dan is Jonker nog boos dat hij na het toernooi weg moet. Hij had beter weg kunnen gaan vóór het toernooi", wordt er genadeloos gereageerd.

➡️ Meer nieuws over het EK Vrouwen

👉 Leonne Stentler compleet geridiculiseerd om ‘belachelijke uitspraak’ over vrouwenvoetbal 🔗

👉 Wiegman wordt aangepakt om gedrag langs de lijn, media gebruiken pijnlijk woord 🔗

👉 Bij Oranje afgevallen international kondigt einde van carrière aan 🔗

👉 Jill Roord doet bizarre onthulling na overwinning Oranje Leeuwinnen 🔗

👉 Telegraaf beticht bondscoach Jonker van leugen: 'Vernietigt zijn eigen geloofwaardigheid'🔗