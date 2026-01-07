Anco Jansen vermoedt dat Erik ten Hag zijn loopbaan als trainer 'een beetje opgeeft'. Dinsdag maakte FC Twente bekend dat de 55-jarige Tukker terugkeert in de Grolsch Veste. Niet als coach, maar als technisch directeur.

Ten Hag wordt bij FC Twente de opvolger van Jan Streuer (74), die hem vanaf 1 februari a.s. zal gaan inwerken in zijn nieuwe job. Met ingang van het seizoen 2026/27 neemt Ten Hag het stokje dan definitief over. De oud-speler en jeugd- en assistent-trainer van FC Twente en voormalig trainer van onder meer Ajax, Manchester United en Bayer Leverkuksen, heeft tot medio 2028 getekend.

In Voetbalpraat op ESPN wordt woensdagavond ingegaan op het nieuws over Ten Hag en FC Twente. Oud-voetballer Jansen zegt toch best verrast te zijn door het besluit van Ten Hag. "Dat een trainer van zijn statuur daar nú al voor kiest, om technisch directeur te worden... Ik denk, maar daar zullen de meningen over verdeeld zijn, dat je je trainerscarrière een beetje opgeeft. Hij heeft natuurlijk nu in de top van Europa mogen werken. Niet helemaal vlekkeloos, maar het is nog steeds wel een trainer van grootte."

Tafelgenoot Jeroen Haarsma (Noordhollands Dagblad) denkt juist dat Ten Hag, als hij goed presteert in zijn nieuwe functie, zijn door het ontslag in Manchester en Leverkusen geschonden blazoen weer wat kan oppoetsen. "Dat is een ander vakgebied", werpt Jansen tegen. "Als je het als technisch directeur heel goed zal doen, dan zou je als trainer weer sneller aangesteld worden? Daar geloof ik niet écht in", aldus de oud-speler van onder meer FC Emmen en PEC Zwolle.