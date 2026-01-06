Erik ten Hag laat zijn trainersloopbaan voorlopig links liggen. Per 1 februari treedt hij in dienst bij FC Twente, waar hij technisch directeur zal worden.

Ten Hag was in het verleden met veel succes trainer van FC Utrecht en Ajax, waarna hij voor een vertrek naar het buitenland koos. Bij Manchester United pakte hij de FA Cup en de League Cup, maar over zijn prestaties in de Premier League was de directie niet tevreden. Afgelopen seizoen moest hij zijn koffers pakken en vertrok hij uit Engeland. Hij stapte vervolgens in bij Bayer Leverkusen, maar daar werd hij razendsnel ontslagen. De directie van de Duitse club gaf aan een 'fout te hebben gemaakt'.

Op de website van FC Twente gaat Ten Hag in op het nieuws dat hij technisch directeur van de club wordt. "Ik vind het heel mooi en bijzonder om terug te keren bij FC Twente waar ik van jongs af aan als supporter al in Het Diekman kwam. Mijn voetbal- en trainerscarrière begonnen hier. Met mijn ervaring op gebied van jeugdontwikkeling, teamopbouw en topsportcultuur wil ik samen met de RvC, directie en staf het technisch fundament van FC Twente versterken, zodat de club haar potentie als regionaal uithangbord duurzaam kan waarmaken.”

Ten Hag tekent in Enschede een contract tot medio 2028 en volgt daar Jan Streuer op. Laatstgenoemde stopt er na dit seizoen mee en zal Ten Hag inwerken vanaf februari. De voormalige trainer keert met deze transfer terug naar de club waar hij zijn profloopbaan begon en had er eerder ook al andere functies.

“We zijn zeer blij om Erik ten Hag te kunnen verwelkomen bij FC Twente”, luidt de eerste reactie van algemeen directeur Dominique Scholten. “Vanaf het nieuwe seizoen volgt Erik Jan Streuer op, die afgelopen vijfenhalf jaar een heel grote bijdrage heeft geleverd aan waar FC Twente nu weer staat. Daarvoor zijn we Jan veel dank verschuldigd.”