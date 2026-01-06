Erik ten Hag stelt bijzonder hoge eisen aan volgende klus als trainer

Erik ten Hag tekende dinsdag enigszins verrassend een contract voor tweeënhalf jaar als technisch directeur van FC Twente. De carrièreswitch van de 55-jarige Tukker roept de vraag op of zijn trainersloopbaan definitief ten einde is.

Ten Hag was meest recent als hoofdtrainer werkzaam bij Bayer Leverkusen. Hij werd begin dit seizoen na twee competitiewedstrijden echter al ontslagen door de Duitse grootmacht.

Voor zijn avontuur bij Leverkusen werkte Ten Hag als hoofdtrainer bij Manchester United (waar hij ook ontslagen werd), Ajax, FC Utrecht, het tweede van Bayern München, Go Ahead Eagles. Hij was verder assistent bij PSV en FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag krijgt dinsdag bij zijn presentatie de vraag gesteld of hij nu met trainerspensioen is. "Dat sluit ik niet uit", reageert hij op de clubsite van FC Twente.

Ten Hag legt uit dat hij niet zomaar weer het trainersvak in zal duiken: "De lat ligt wel erg hoog. Ik heb veel dingen kunnen bereiken. En om nóg hogere doelen te bereiken... Dan moet de club wel aan hele hoge voorwaarden voldoen wil ik daarover nadenken."

"De komende tweeënhalf jaar kijk ik vooruit met heel veel vreugde wat we hier willen gaan bereiken. Daar zal ik alle energie aan geven", vervolgt Ten Hag, die als voetballer meer dan 200 wedstrijden speelde voor FC Twente en nu dus terugkeert op het oude nest. “Nu past het. De voetballerij is onvoorspelbaar. Zie wat mij is overkomen. Zie wat FC Twente in de loop der jaren is overkomen. Nu komt het op deze manier bij elkaar.”