Ron Jans is diep aangeslagen. Dat vertelt Hans Kraay junior in het ESPN-programma Voetbalpraat. Volgens de verslaggever zag hij de trainer na afloop van het duel met FC Twente (1-2) op een manier die hij nog niet eerder had meegemaakt.

"Hij had het heel zwaar gisteren", vertelt Kraay een dag na de bekeruitschakeling. "Na afloop was hij even helemaal in zichzelf gekeerd. Ik heb Ron zelden zo verdrietig gezien." Volgens Kraay was het daardoor ook lastig om met Jans in gesprek te gaan.

Artikel gaat verder onder video

"Ik wilde hem na afloop nog vragen wat hij wel en niet gaat missen als trainer", vervolgt Kraay. "Maar ik heb uiteindelijk gezegd: Ron, zullen we het hier niet over hebben? Toen reageerde hij met: alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Hij was echt helemaal naar de galemiezen."

Ondanks de tegenvallende prestaties van FC Utrecht hoopt Kraay dat Jans zijn periode in de Galgenwaard op een waardige manier kan afsluiten. "Hij heeft FC Utrecht op een fantastische manier gereanimeerd. Wij hebben er geen grip op, maar hij verdient een mooi slot van zijn carrière. Wat hij heeft een prachtige loopbaan gehad."

Karim El Ahmadi, eveneens aanwezig bij Voetbalpraat, plaatste daar wel een kanttekening bij. De oud-international verwacht op korte termijn weinig verbetering bij FC Utrecht. "Bij dit Utrecht zit er voorlopig niks in hoor", aldus El Ahmadi. "Het was echt heel slecht."