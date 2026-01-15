Live voetbal

Ron Jans is enorm aangeslagen na nederlaag: 'Hij had het heel zwaar'

Ron Jans FC Utrecht
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
15 januari 2026, 11:17

Ron Jans is diep aangeslagen. Dat vertelt Hans Kraay junior in het ESPN-programma Voetbalpraat. Volgens de verslaggever zag hij de trainer na afloop van het duel met FC Twente (1-2) op een manier die hij nog niet eerder had meegemaakt.

"Hij had het heel zwaar gisteren", vertelt Kraay een dag na de bekeruitschakeling. "Na afloop was hij even helemaal in zichzelf gekeerd. Ik heb Ron zelden zo verdrietig gezien." Volgens Kraay was het daardoor ook lastig om met Jans in gesprek te gaan.

Artikel gaat verder onder video

"Ik wilde hem na afloop nog vragen wat hij wel en niet gaat missen als trainer", vervolgt Kraay. "Maar ik heb uiteindelijk gezegd: Ron, zullen we het hier niet over hebben? Toen reageerde hij met: alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Hij was echt helemaal naar de galemiezen."

Ondanks de tegenvallende prestaties van FC Utrecht hoopt Kraay dat Jans zijn periode in de Galgenwaard op een waardige manier kan afsluiten. "Hij heeft FC Utrecht op een fantastische manier gereanimeerd. Wij hebben er geen grip op, maar hij verdient een mooi slot van zijn carrière. Wat hij heeft een prachtige loopbaan gehad."

Karim El Ahmadi, eveneens aanwezig bij Voetbalpraat, plaatste daar wel een kanttekening bij. De oud-international verwacht op korte termijn weinig verbetering bij FC Utrecht. "Bij dit Utrecht zit er voorlopig niks in hoor", aldus El Ahmadi. "Het was echt heel slecht."

➡️ Meer nieuws over FC Utrecht

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rick Kruys staat open voor FC Utrecht: 'Vind ik hartstikke mooi'

Rick Kruys staat open voor FC Utrecht: 'Vind ik hartstikke mooi'

  • Gisteren, 16:36
  • Gisteren, 16:36
'Rosa als linksback Ajax-onwaardig, haal gewoon El Karouani op'

'Rosa als linksback Ajax-onwaardig, haal gewoon El Karouani op'

  • Gisteren, 15:52
  • Gisteren, 15:52
Erik ten Hag met op de achtergrond het stadion van FC Twente

Erik ten Hag houdt deur naar Oranje open: 'Dat hebben we besproken'

  • Gisteren, 13:40
  • Gisteren, 13:40
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Utrecht - Twente

FC Utrecht
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 13 jan. 2026
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ron Jans

Ron Jans
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 67 jaar (29 sep. 1958)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Sparta
18
-11
26
9
Heerenveen
18
3
24
10
Utrecht
17
5
23
11
Fortuna
18
-4
22
12
Go Ahead
18
-3
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel