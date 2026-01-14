Rick Kruys staat ervoor open om 'ooit' als hoofdtrainer terug te keren bij FC Utrecht. Dat zegt de veertigjarige trainer van FC Volendam in gesprek met ESPN. De Domstedelingen moeten de komende maanden op zoek naar een opvolger voor Ron Jans.

Jans (67) kondigde recent aan dat hij aan het einde van het seizoen met pensioen gaat. De nestor van het trainersgilde in de Eredivisie heeft er dan 24 jaar als trainer op het hoogste niveau opzitten. ESPN vraagt Kruys op de man af of hij ooit zou willen terugkeren bij FC Utrecht, waar hij eerder als speler, assistent- én interim-coach actief was. "Dat zou goed mogelijk zijn, ja", reageert de trainer.

"Ik heb dat al een paar keer gezegd. Het is iets wat ik hartstikke mooi vind. Alleen: het is geen obsessie. Misschien komt het, maar misschien ook niet", vervolgt Kruys. De zender vraagt hem vervolgens of er in zijn contract bij Volendam - dat hij recent verlengde tot medio 2028 - sprake is van een speciale 'Utrecht-clausule'. Kruys grijnst: "Wat er in mijn contract staat dat ga ik niet op tv zeggen, natuurlijk. Ik heb het ook gelezen, ik ben alleen bezig met Volendam. Daar heb ik mijn handen vol aan, de strijd die we tegen degradatie hebben en de aankomende bekerwedstrijd (donderdag tegen Sparta, red.)."

Kruys vertrok in de zomer van 2022 uit Utrecht, om bij VVV-Venlo voor het eerst 'echt' op eigen benen te gaan staan. Na twee seizoenen in De Koel stapte hij in 2024 over naar Volendam, waarmee hij in zijn debuutjaar kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie en dus promoveerde naar de Eredivisie. Het Andere Oranje staat op dit moment zeventiende op het hoogste niveau, met veertien punten uit achttien wedstrijden. De verschillen zijn echter klein: nummer vijftien Telstar heeft maar één punt meer.