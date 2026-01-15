Maurice Steijn staat op het lijstje van FC Utrecht om Ron Jans na dit seizoen op te volgen. Dat meldt Hans Kraay junior. Ook Rick Kruys, momenteel trainer van FC Volendam, geldt als een mogelijke kandidaat in de Domstad.

In het ESPN-programma Voetbalpraat vertelde Kraay junior dat hij tijdens de bekerwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente (1-2) informatie heeft opgevangen over de trainerszoektocht van de Utrechters. Volgens hem wordt er serieus gekeken naar trainers die momenteel actief zijn in de Eredivisie.

"Bij Sparta en Volendam zitten twee trainers die rondzingen in Utrecht om Ron Jans op te volgen. Dus ook Maurice Steijn", aldus Kraay. "Hij schijnt op een serieuze lijst te staan. En ik moet eerlijk zeggen: hij doet het bij Sparta altijd goed. Hij staat keurig achtste, en dat ook nog eens met een ploeg die geen wereldselectie heeft."

Ook Rick Kruys geldt als een optie. De huidige Volendam-trainer staat open voor een terugkeer naar FC Utrecht, waar hij in het verleden al actief was als speler en assistent-trainer. Als hoofdtrainer werkte hij nog niet in de Galgenwaard. "Ik heb dat al een paar keer gezegd: het is iets wat ik hartstikke mooi zou vinden", zegt Kruys over een overstap naar FC Utrecht bij ESPN. "Maar het is geen obsessie. Misschien komt het, misschien ook niet."

Karim El Ahmadi ziet daarnaast nog andere interessante kandidaten rondlopen in de Eredivisie. "Ik vind Anthony Correia en Robin Veldman interessante trainers", stelde de ESPN-analist. Over Veldman is El Ahmadi bijzonder enthousiast. "Je ziet dat spelers precies weten wat er van hen verwacht wordt. Bovendien komt hij goed over voor de camera. Hij kan echt nog wel een volgende stap maken."