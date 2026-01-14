Live voetbal 1

Erik ten Hag houdt deur naar Oranje open: 'Dat hebben we besproken'

Erik ten Hag met op de achtergrond het stadion van FC Twente
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
14 januari 2026, 13:40

FC Twente is niet van plan om Erik ten Hag te dwarsbomen als hij in beeld komt bij het Nederlands elftal, zo maakt Dominique Scholten duidelijk op de persconferentie waarop Ten Hag werd gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van de Tukkers.

De voormalig oefenmeester van onder meer Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen start per februari aan zijn eerste klus als technisch directeur. Ten Hag tekende een contract voor 2,5 jaar. Op de persconferentie willen Scholten en Ten Hag niet bevestigen of de td een eventuele 'bondscoach-clausule' in zijn contract heeft laten opnemen.

Artikel gaat verder onder video

Bekend is namelijk dat Ronald Koeman, de huidige bondscoach van Oranje, beschikt over een contract dat afloopt na het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van aanstaande zomer. De KNVB hakt na het eindtoernooi de knoop door wat betreft de toekomst van Koeman. Mócht Koeman uiteindelijk vertrekken én Ten Hag komt in beeld als opvolger, gaat Twente niet direct voor een vertrek liggen.

“Voor iedere trainer is bondscoach zijn een eer", vertelde Scholten. "Als het zover komt, gaan we om de tafel zitten. We zijn hier nuchter en gaan goed met elkaar om. Het zou inderdaad vreemd zijn geweest als we dit niet al met Erik hebben besproken.” Ten Hag sloot zich aan bij die woorden, maar reageerde zelf ook: “Ik wil hier langer blijven en gaan bouwen. Daar gaan we voor. Ik ga nooit praten over als... Ik heb honderd procent focus op FC Twente. Ik kies nu bewust voor deze functie.”

➡️ Meer nieuws over Erik ten Hag

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ron Jans van FC Utrecht

Jans straft laatkomers Murkin en Rodríguez met reserverol, onbegrip bij Van Polen

  • Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Van Persie sloeg advies medische staf over Read in de wind

  • Gisteren, 16:07
  • Gisteren, 16:07
Erik ten Hag met op de achtergrond het stadion van FC Twente

Jan Streuer niet meer aan zet bij FC Twente: ‘Erik ten Hag moet de doorslag geven’

  • Gisteren, 14:21
  • Gisteren, 14:21
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
468 Reacties
605 Dagen lid
621 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nergfens voor nodig. Peter Bosz weet ook dat de KNVB al een keuze heeft gemaakt. Koeman, al zou hij willen blijven wordt bedankt. Als men nu nog niet weet wie de nieuwe bondscoach is dan ben je best wel dom

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
468 Reacties
605 Dagen lid
621 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nergfens voor nodig. Peter Bosz weet ook dat de KNVB al een keuze heeft gemaakt. Koeman, al zou hij willen blijven wordt bedankt. Als men nu nog niet weet wie de nieuwe bondscoach is dan ben je best wel dom

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel