FC Twente is niet van plan om Erik ten Hag te dwarsbomen als hij in beeld komt bij het Nederlands elftal, zo maakt Dominique Scholten duidelijk op de persconferentie waarop Ten Hag werd gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van de Tukkers.

De voormalig oefenmeester van onder meer Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen start per februari aan zijn eerste klus als technisch directeur. Ten Hag tekende een contract voor 2,5 jaar. Op de persconferentie willen Scholten en Ten Hag niet bevestigen of de td een eventuele 'bondscoach-clausule' in zijn contract heeft laten opnemen.

Bekend is namelijk dat Ronald Koeman, de huidige bondscoach van Oranje, beschikt over een contract dat afloopt na het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van aanstaande zomer. De KNVB hakt na het eindtoernooi de knoop door wat betreft de toekomst van Koeman. Mócht Koeman uiteindelijk vertrekken én Ten Hag komt in beeld als opvolger, gaat Twente niet direct voor een vertrek liggen.

“Voor iedere trainer is bondscoach zijn een eer", vertelde Scholten. "Als het zover komt, gaan we om de tafel zitten. We zijn hier nuchter en gaan goed met elkaar om. Het zou inderdaad vreemd zijn geweest als we dit niet al met Erik hebben besproken.” Ten Hag sloot zich aan bij die woorden, maar reageerde zelf ook: “Ik wil hier langer blijven en gaan bouwen. Daar gaan we voor. Ik ga nooit praten over als... Ik heb honderd procent focus op FC Twente. Ik kies nu bewust voor deze functie.”