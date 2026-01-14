Live voetbal

Erik ten Hag bevestigt: ‘Ik heb gesprekken gevoerd met Ajax’

Erik ten Hag op persconferentie
Foto: © ESPN
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
14 januari 2026, 12:03

Erik ten Hag heeft begin november gesprekken gevoerd met Ajax, zo bevestigt hij tijdens de persconferentie waarop hij gepresenteerd wordt als nieuwe technisch directeur van FC Twente. De oefenmeester was dus daadwerkelijk in beeld om de ontslagen John Heitinga op te volgen in Amsterdam.

Diverse media meldden begin november dat Ten Hag en Ajax gesprekken voerden over een terugkeer naar de Johan Cruijff Arena. Dat gebeurde kort nadat John Heitinga op straat was gezet en Alex Kroes zijn functie ter beschikking had gesteld. Op de persconferentie in de Grolsch Veste wordt Ten Hag gevraagd ‘of hij na zijn vertrek bij Bayer Leverkusen nog contact heeft gehad met Ajax’.

Artikel gaat verder onder video

De kersvers td is duidelijk: “Ik denk dat dat wel naar buiten is gekomen, er is wel degelijk contact geweest. Dat is geen geheim voor iemand hier”, begint Ten Hag. “Tot onderhandelen is het niet gekomen, maar ik heb gesprekken gevoerd met Ajax”, verduidelijkt de Tukker.

Bij FC Twente gaat Ten Hag dus aan de slag als technisch directeur, maar bij Ajax was hij in beeld als nieuwe trainer. “Het ging daar om de rol als trainer”, aldus de man die Ajax tussen 2018 en 2022 naar drie landstitels en twee KNVB-beker winsten leidde. Daarnaast haalde Ten Hag de halve finales van de Champions League met de huidige nummer drie van Nederland.

