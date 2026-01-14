Live voetbal

Van Wissing: 'Kans dat Weghorst naar Twente gaat is groter geworden'

Wout Weghorst voor de Grolsch Veste
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
14 januari 2026, 10:00

Tijmen van Wissing acht een reële kans dat Wout Weghorst aankomende zomer terugkeert bij FC Twente, zo laat hij weten bij Tekengeld van ESPN. De spits van Ajax, die beschikt over een aflopend contract, lijkt te vertrekken uit Amsterdam en kan mede door de komst van Erik ten Hag zomaar eens neerstrijken bij de Tukkers.

Voetbal International pakte dinsdag uit met het nieuws dat de kans groot is dat Weghorst volgend seizoen ‘een andere uitdaging aangaat’. Met de wetenschap dat Ten Hag vanaf februari aan de slag gaat als technisch directeur van FC Twente, komen de geruchten over een mogelijke transfer direct op gang.

Artikel gaat verder onder video

“Weghorst mag natuurlijk weg bij Ajax en gaat misschien wel vertrekken. Het zou een stunt zijn, een heel pikante transfer die misschien wel aanstaande is”, begint Van Wissing bij Tekengeld. Het feit dat Ricky van Wolfswinkel al op leeftijd is, én dat Ten Hag Weghorst eerder naar Manchester United haalde, weegt volgens de journalist mee. “Met de komst van Ten Hag is de kans groter dat Weghorst naar Twente komt, al is hij op dit moment persona non grata in de Grolsch Veste.”

Toch denkt Van Wissing dat Weghorst die verstandhouding snel kan omdraaien. “Weghorst wilde ooit al naar Twente en heeft toen ook met hen gesproken. Hij koos destijds voor Ajax en toen kwam dat theater met die Ajax-pyjama, wat voor veel kwaad bloed heeft gezorgd. Ik denk dat Weghorst een speler is die ze graag willen zien bij Twente, want daar struikelen ze over de brave broeders.”

De journalist van RTV Oost ziet een transfer van Weghorst naar Twente in ieder geval zitten. “Hij is al een huis aan het bouwen in de regio en wilde ooit bij Twente neerstrijken. Dat is één van zijn grote wensen geweest.”

➡️ Meer nieuws over Wout Weghorst

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ron Jans van FC Utrecht

Jans straft laatkomers Murkin en Rodríguez met reserverol, onbegrip bij Van Polen

  • Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Van Persie sloeg advies medische staf over Read in de wind

  • Gisteren, 16:07
  • Gisteren, 16:07
Erik ten Hag met op de achtergrond het stadion van FC Twente

Jan Streuer niet meer aan zet bij FC Twente: ‘Erik ten Hag moet de doorslag geven’

  • Gisteren, 14:21
  • Gisteren, 14:21
3 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.724 Reacties
1.205 Dagen lid
8.864 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Broodje Aap

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.724 Reacties
1.205 Dagen lid
8.864 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Broodje Aap

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel