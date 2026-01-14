Tijmen van Wissing acht een reële kans dat aankomende zomer terugkeert bij FC Twente, zo laat hij weten bij Tekengeld van ESPN. De spits van Ajax, die beschikt over een aflopend contract, lijkt te vertrekken uit Amsterdam en kan mede door de komst van Erik ten Hag zomaar eens neerstrijken bij de Tukkers.

Voetbal International pakte dinsdag uit met het nieuws dat de kans groot is dat Weghorst volgend seizoen ‘een andere uitdaging aangaat’. Met de wetenschap dat Ten Hag vanaf februari aan de slag gaat als technisch directeur van FC Twente, komen de geruchten over een mogelijke transfer direct op gang.

Artikel gaat verder onder video

“Weghorst mag natuurlijk weg bij Ajax en gaat misschien wel vertrekken. Het zou een stunt zijn, een heel pikante transfer die misschien wel aanstaande is”, begint Van Wissing bij Tekengeld. Het feit dat Ricky van Wolfswinkel al op leeftijd is, én dat Ten Hag Weghorst eerder naar Manchester United haalde, weegt volgens de journalist mee. “Met de komst van Ten Hag is de kans groter dat Weghorst naar Twente komt, al is hij op dit moment persona non grata in de Grolsch Veste.”

Toch denkt Van Wissing dat Weghorst die verstandhouding snel kan omdraaien. “Weghorst wilde ooit al naar Twente en heeft toen ook met hen gesproken. Hij koos destijds voor Ajax en toen kwam dat theater met die Ajax-pyjama, wat voor veel kwaad bloed heeft gezorgd. Ik denk dat Weghorst een speler is die ze graag willen zien bij Twente, want daar struikelen ze over de brave broeders.”

De journalist van RTV Oost ziet een transfer van Weghorst naar Twente in ieder geval zitten. “Hij is al een huis aan het bouwen in de regio en wilde ooit bij Twente neerstrijken. Dat is één van zijn grote wensen geweest.”