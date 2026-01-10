Hugo Borst spreekt schande van besluit KNVB over Ronald Koeman

Hugo Borst vindt het schandalig dat de KNVB maar geen duidelijkheid verschaft over het bondscoachschap voor na het WK. Ronald Koeman beschikt over een aflopend contract bij de KNVB en Borst ziet de voetbalbond liever vandaag dan morgen een beslissing nemen over de toekomst van de bondscoach van Oranje.

“Ik vind het krankzinnig dat de KNVB het Nederlandse voetbal opzadelt met een enorm probleem”, begint Borst zaterdagavond in De Eretribune. “Die steken de kop in het zand en wachten tot Koeman eens een keer gaat vertellen of hij door wil of niet.”

“Ik vind het echt krankzinnig!”, vervolgt de journalist. “We hebben het over het beleid. Je wil toch weten hoe je strak, na het WK verdergaat? Het kan toch niet waar zijn dat dat bepaald wordt door de huidige bondscoach?”

“Misschien gaat hij wel door, misschien kan hij niet door vanwege privéomstandigheden”, refereert Borst aan de ziekte van Koemans vrouw Bartina. “Als hij wereldkampioen wordt, zou ik niet doorgaan. Als hij de kwartfinale haalt, is dat misschien alle reden om te zeggen: Jongens, laten we er in godsnaam mee stoppen, want dit heeft weinig zin.”

Borst ziet PSV-trainer Peter Bosz Koeman graag opvolgen als bondscoach van Oranje. “Laat hem er lekker mee stoppen en de weg vrijmaken voor nieuwe input: Peter Bosz. Dat zou iedereen toch zien zitten? Als je nu een polletje gaat doen wie de bondscoach moet worden, dan wint Peter Bosz op z’n sloffen van Koeman.”

Bosz heeft zijn aflopende contract bij PSV nog altijd niet verlengd. Mogelijk wacht de trainer op de beslissing omtrent de toekomst van Koeman als bondscoach. “Peter Bosz wil graag. Bij PSV zitten ze te wachten. Die zitten met de handen in het haar”, vervolgt Borst.

“Je kan toch niet in juni of juli zeggen dat het toernooi verschrikkelijk was, je stopt met Koeman en dan eens gaat kijken wie over vier weken voor de groep staat voor de nieuwe reeks. Dat kan toch niet? En Peter Bosz zal op een gegeven moment ook een besluit moeten nemen”, aldus Borst.