Wouter Goes grijpt in na wangedrag en schakelt hulp in

AZ-verdediger Wouter Goes
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
16 januari 2026, 07:43   Bijgewerkt: 09:22

Wouter Goes onderneemt stappen om zijn frustratie uit het spel te krijgen. De veelbesproken AZ-verdediger, die vorig seizoen bijna wekelijks negatief in het nieuws verscheen wegens wangedrag, zit bij een psycholoog, wat hem heel erg blijkt te helpen. Dat vertelt hij tegenover Voetbal International.

Met het knijpen, krabben en slaan van zijn directe tegenstander maakte Goes afgelopen seizoenen weinig vrienden in de voetballerij. Bovendien verscheen de jonge centrale verdediger wel heel vaak in het nieuws, en dat kwam dan meestal niet wegens zijn goede spel. Dit seizoen lijkt de 21-jarige Amsterdammer zich beter te kunnen beheersen, zo viel ook VI op.

Goes bezig met een psycholoog

“Ah, mooi dat het opvalt. Ik ben daar tegenwoordig druk mee bezig, met mensen om me heen”, reageert Goes op het medium. “Ik denk dat er snel vooruitgang is te zien. Ik ben bezig met een psycholoog. Dat helpt heel erg goed. Ik was al een tijdje op zoek naar manieren waarop ik dit aspect van mijn spel kon veranderen. Mijn zaakwaarnemer heeft me daarbij geholpen en zo zijn we bij een psycholoog uitgekomen “, vervolgt de stopper.

Goes moest volgens eigen zeggen ‘rustiger worden in zijn hoofd’. “Op de juiste momenten moet het gif in mijn spel naar boven komen en op andere momenten juist niet. Vergelijk het met een glas water: het glas moet leger zijn wanneer ik de wedstrijd inga. Vaak zat het al behoorlijk vol als ik het veld op stapte. Tijdens wedstrijden zat het al snel helemáál vol en stroomde het soms over.”

De situatie gaat beduidend beter, zo ziet Goes zelf ook: “Ook thuis zoek ik nu meer rust dan vroeger. Hoe ik dat precies doe houd ik voor mezelf, maar ik ben heel blij met hoe het nu gaat”, aldus de verdediger van AZ.

