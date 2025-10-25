speelt met veel stress bij Feyenoord, dat stelt Emile Schelvis vrijdag bij FC Rijnmond. Volgens de voetbalcommentator is de middenvelder daardoor niet scherp in de eindfase.

Bij het programma van Rijnmond wordt besproken hoe het middenveld van Feyenoord er zondagmiddag uit moet zien tegen PSV. “Luciano Valente kun je al invullen. En Sem Steijn ook. Helaas”, stelt de commentator van Ziggo Sport. “Waarom zeg je nou ‘helaas?’”, vraagt Bart Nolles zich af. “Omdat hij donderdagavond weer met een vent op zijn rug speelde. Die jongen staat onder stress, dat voel en zie je aan alles”, reageert Schelvis.

“In de laatste gedeeltes van zijn actie komt hij eigenlijk iedere keer net iets te kort. Misschien heeft die aanvoerdersband hem meer kwaad gedaan dan goed, maar dat zal hij later nooit durven toegeven. Maar daar lijkt het wel een beetje op. Er zit geen ontspanning in de laatste fase bij hem”, vervolgt de analist.

Schelvis haalt een voorbeeld aan tijdens de wedstrijd tegen Panathinaikos, waarin Steijn in de slotfase ‘een amateurschot’ loste. “Dat was drie keer niks en dat kun je jezelf tegen PSV niet permitteren. Er komen een aantal kansen, maar niet veel. Dus Steijn moet met die kansjes meedogenloos zijn”, sluit de commentator af.