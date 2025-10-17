Het toekennen van de aanvoerdersband van Feyenoord aan zomeraanwinst was een 'misser' van trainer Robin van Persie. Dat betoogt voormalig spits Harry van der Laan althans in de talkshow FC Rijnmond.

Van Persie besloot afgelopen zomer om Quinten Timber, mede vanwege het feit dat hij zijn aflopende contract (nog) niet verlengd heeft, de aanvoerdersband af te nemen. In zijn plaats ging de band naar Steijn, die voor minimaal tien miljoen euro overkwam van FC Twente. De 23-jarige aanvallende middenvelder kwam tot dusverre vier keer tot scoren in elf officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarmee hij zijn uitstekende moyenne in Enschede nog niet weet te benaderen.

In FC Rijnmond wordt de vraag gesteld of Feyenoord het plafond van Steijn is, of dat hij zich in de toekomst nog verder zou kunnen ontwikkelen. "Er is helemaal niets mis als Feyenoord zijn plafond is", reageert Dennis van Eersel. "Denk aan spelers als Lex Immers en Jens Toornstra. Uiteindelijk is Feyenoord de grootste club waar zij hebben gezeten, dat zou bij Steijn ook kunnen. Maar Steijn heeft bij het Nederlands elftal gezeten. Als hij dat wil, dan zullen er wel dingen nog beter moeten, wat Ronald Koeman ook aangeeft. Als hij dat doet, dan kan het ook zijn dat hij à la Dirk Kuijt steeds een stapje maakt, zich door ontwikkelt en wel verder kan komen."

Van der Laan heeft het gevoel dat Steijn nog altijd wat 'onder spanning staat'. "Als dat eraf gaat, dan kan hij weer doorgroeien. Ik vind dat hij nu nog wat onder spanning staat. In de afwerking zie ik dat regelmatig. Bij Twente maakte hij het heel soepel af, nu schiet hij ze weleens tegen iemand aan, of is het net niet goed genoeg. Maar zijn beweging is altijd goed, hij weet waar hij moet lopen en zijn kansen te creëren. Als hij iets meer ontspanning kan vinden in de afronding, dan weet je echt niet waar zijn plafond is."

"Ik vind alleen die aanvoerdersband echt een misser van de coach", zegt Van der Laan even later. "Dat heeft hij gedaan en kun je niet meer terugdraaien. Maar dat had nooit gedaan moeten worden", aldus de oud-aanvaller. Toch is de band niet het grootste probleem voor Steijn, denkt Van der Laan: "Dat is dat ze heel veel op de helft van de tegenstander spelen en dat hij hele kleine ruimtes heeft. Hij kan niet de bal ook nog eens gaan vragen, want dan loop je je andere middenvelders in de weg en is er geen ruimte meer voor hen om het positiespel te spelen", analyseert hij. "En als hij vooruit gaat lopen, dan loopt hij vaak tegen verdedigers aan. Het is heel moeilijk om dan vrij te komen en mee te doen in het spel. Daarom is hij vooral bezig, en dat doet hij heel slim, met loopacties maken en positie kiezen, voor als er vanaf de vleugels aanvoer komt. Daar is hij echt heel goed in", besluit Van der Laan.