Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie geeft Bos en Hwang rust in Almelo

Feyenoord treedt komende zondag vermoedelijk zonder en aan in het uitduel met Heracles Almelo, aldus 1908.nl. Het duo krijgt volgens de site rust na de voorbije interlandperiode.

Linksback Bos speelde in de voorbije interlandperiode met Australië tegen WK-organisatoren Canada (0-1 winst) en de Verenigde Staten (2-1 verlies). In die laatste wedstrijd produceerde de back zijn tweede interlandtreffer. Hwang verloor op zijn beurt met Zuid-Korea van Brazilië (0-5), maar was enkele dagen later te sterk voor Paraguay (2-0).

In plaats van Bos zal Gijs Smal naar verwachting terugkeren in de basisopstelling. Het middenveld zal bij absentie van Hwang én Quinten Timber, die nog niet volledig fit is nadat hij zijn uitnodiging voor het Nederlands elftal geblesseerd moest afslaan, bestaan uit Oussama Targhalline, Luciano Valente en aanvoerder Sem Steijn, zo verwacht men bij 1908.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Heracles Almelo: Wellenreuther; Read, Watanabe, Ahmedhodzic, Smal; Targhalline, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer

De wedstrijd tussen hekkensluiter Heracles en koploper Feyenoord begint komende zondag (19 oktober) om 16.45 uur. Scheidsrechter van dienst is Rob Dieperink.