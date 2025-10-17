Live voetbal 2

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie geeft Bos en Hwang rust in Almelo

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Frank Hoekman
17 oktober 2025, 18:14

Feyenoord treedt komende zondag vermoedelijk zonder Jordan Bos en In-Beom Hwang aan in het uitduel met Heracles Almelo, aldus 1908.nl. Het duo krijgt volgens de site rust na de voorbije interlandperiode.

Linksback Bos speelde in de voorbije interlandperiode met Australië tegen WK-organisatoren Canada (0-1 winst) en de Verenigde Staten (2-1 verlies). In die laatste wedstrijd produceerde de back zijn tweede interlandtreffer. Hwang verloor op zijn beurt met Zuid-Korea van Brazilië (0-5), maar was enkele dagen later te sterk voor Paraguay (2-0).

In plaats van Bos zal Gijs Smal naar verwachting terugkeren in de basisopstelling. Het middenveld zal bij absentie van Hwang én Quinten Timber, die nog niet volledig fit is nadat hij zijn uitnodiging voor het Nederlands elftal geblesseerd moest afslaan, bestaan uit Oussama Targhalline, Luciano Valente en aanvoerder Sem Steijn, zo verwacht men bij 1908.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Heracles Almelo: Wellenreuther; Read, Watanabe, Ahmedhodzic, Smal; Targhalline, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer

De wedstrijd tussen hekkensluiter Heracles en koploper Feyenoord begint komende zondag (19 oktober) om 16.45 uur. Scheidsrechter van dienst is Rob Dieperink.

Heracles - Feyenoord

Heracles Almelo
16:45
Feyenoord
Wordt gespeeld op 19 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

