Robin van Persie kan zondag tegen Heracles Almelo tóch niet beschikken over . Dat bevestigde de Feyenoord-trainer op de persconferentie voorafgaand aan het duel met de Almeloërs. Hoewel Timber weer voor een deel heeft meegetraind, is hij echter niet fit genoeg om mee te kunnen zondag.

Van Persie sprak in de interlandperiode de verwachting uit dat hij tegen Heracles weer zou kunnen beschikken over de 24-jarige middenvelder. "De verwachting is dat Timber begin volgende week weer aansluit”, was de oefenmeester vorige week donderdag hoopvol over de Oranje-international, die de voorbije interlands met het Nederlands elftal ook moest laten schieten.

Artikel gaat verder onder video

Het duel met Feyenoord gaat echter ook aan de neus van Timber voorbij. "Quinten heeft vandaag (vrijdag, red.) een gedeelte meegetraind, maar hij zal nog niet op tijd fit zijn voor zondag", reageert Van Persie op de vraag hoe het ervoor staat met Timber. "Hij heeft daarin simpelweg te weinig gedaan de afgelopen dagen om zondag al mee te kunnen."

Naast Timber is ook Moder, van wie Van Persie ook de verwachting had uitgesproken dat hij tegen Heracles weer terug zou keren, niet van de partij. "Wij hebben heel lang nodig gehad om het probleem te achterhalen. Sinds kort is het probleem gevonden en volgens ons ook opgelost, maar dat heeft wel wat tijd nodig. Hij gaat nu echt richting de eindfase, maar dat heeft wel even tijd nodig. Voor het eerst sinds een week zijn die signalen wel heel positief", besluit Van Persie.

