De kans is groot dat Rafael Benítez komende donderdag op de bank zit in De Kuip. Volgens Griekse media is de Spaanse oefenmeester, in het verleden trainer van onder meer Liverpool en Real Madrid, in onderhandeling met de Griekse topclub Panathinaikos. Het is zeer aannemelijk dat hij tegen Feyenoord al zijn debuut langs de lijn zal gaan maken.

Panathinaikos ontsloeg in september na een teleurstellende seizoenstart trainer Rui Vitória, maar heeft nog altijd geen geen opvolger gepresenteerd voor de Portugese oefenmeester. De voorbije vijf wedstrijden nam Christos Kontis, die in het verleden al werkzaam was als trainer en assistent-trainer van de Griekse grootmacht, de honneurs waar bij Panathinaikos. Onder zijn leiding wist de twintigvoudig Grieks kampioen recentelijk in de Europa League niet te winnen van Go Ahead Eagles (1-2 nederlaag).

Artikel gaat verder onder video

De club zelf beweert dat het met Kontis al een trainer heeft, maar meerdere Griekse media stellen dat Panathinaikos in onderhandeling is met Benítez. Naar verluidt zou er in Griekenland een contract voor 2,5 jaar klaarliggen voor de 65-jarige oefenmeester uit Spanje. Bovendien zou Benítez daarmee de best betaalde trainer in de historie van het Griekse voetbal kunnen worden.

Benítez was in het verleden werkzaam als trainer van onder meer Real Madrid, Valencia, Everton, Liverpool en Internazionale. Vorig jaar maart werd de Spanjaard ontslagen bij Celta de Vigo en sindsdien zit hij zonder club. Onlangs liet de geboren Madrileen nog weten in de Engelse media geen nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Mogelijk komt daar dus verandering in en staat Benítez komende donderdag langs de lijn in De Kuip. Het duel tussen Feyenoord en Panathinaikos begint om 18.45 uur.

