Van Persie verwacht Moder en Timber tegen Heracles weer in zijn selectie

Robin van Persie heeft donderdag een update gegeven over de blessures van Feyenoord. zal naar verwachting volgende week weer meetrainen, terwijl alweer even op het trainingsveld staat. De trainer verwacht het tweetal er op zondag 19 oktober tegen Heracles Almelo weer bij te hebben.

Moder is al het hele seizoen afwezig bij Feyenoord en vorige week voegde ook Timber zich bij de geblesseerden. Voor de camera van Feyenoord One spreekt Van Persie zich hoopvol uit over het tweetal. “De verwachting is dat Timber begin volgende week weer aansluit”, laat de trainer weten over de middenvelder, die Oranje moest afzeggen door zijn kwetsuur. Van Persie kan naar alle waarschijnlijkheid tegen Heracles weer beroep op hem doen.

Artikel gaat verder onder video

Ook voor Moder geldt dat hij naar verwachting minuten kan gaan maken in het duel in Almelo. “Hij is in principe al aangesloten en traint al gedeeltelijk mee, maar vanuit fysiek oogpunt is hij nog niet vrij om alles te trainen”, geeft Van Persie aan over de Pool. “Dat bekijken we per dag.”

Centraal achterin moet Feyenoord drie spelers missen en dat zal voorlopig ook wel zo blijven, laat de oud-spits weten. “Gernot Trauner en Malcolm Jeng staan echt aan het begin van hun traject, die zijn we nog maanden kwijt”, aldus Van Persie. “Thomas Beelen gaat de goede kant op. Hij traint voornamelijk binnen, maar maakt daarin goede stappen. Die jongens missen we nog wel.”