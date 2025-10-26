Bij Feyenoord weigert men de 2-3 nederlaag van zondagmiddag te wijten aan het feit dat de ploeg minder voorbereidingstijd had op het duel. Kenneth Perez denkt echter dat dat het elftal van Robin van Persie uiteindelijk wel heeft opgebroken.

Feyenoord had 48 uur minder rust dan PSV in aanloop naar de onderlinge wedstrijd van zondag. De Rotterdammers speelden afgelopen donderdag nog in de Europa League tegen Panathinaikos (3-1 zege), terwijl PSV twee dagen eerder in de Champions League tegen Napoli (6-2 zege) speelde.

Feyenoord diende een verzoek in bij de KNVB om de wedstrijd tegen PSV iets later op de zondag te spelen, maar kreeg nul op het rekest van de voetbalbond. Hans Kraay junior praat na afloop van het duel bij ESPN met Givairo Read en merkt op dat ze bij Feyenoord ‘geen excuuszoekers zijn’. “Nee, nee, nee. Zeker niet. Het hoort erbij, het is voetbal. We gebruiken dat ook niet als excuus”, reageert de verdediger van Feyenoord.

“We weten dat we beter konden vandaag. Uiteindelijk laat je wel drie belangrijke punten liggen, maar we hebben nog een lange weg te gaan”, vervolgt Read, die beseft dat er meer inzat voor Feyenoord. “Je krijgt nog een paar kansen, maar we maken het niet af. We moeten er goed naar kijken. Nee, ik word er niet nerveus van dat PSV bovenaan staat. Waarom zou ik? Er is nog een lange weg te gaan. Het gaat erom hoe je eindigt.” Feyenoord en PSV hebben beide 25 punten na 10 duels, maar de Rotterdammers behouden de koppositie voorlopig op basis van een beter doelsaldo.

Kenneth Perez reageert langs het veld op het interview van Read: “Mag ik het dan voor ze doen? Ze hebben duidelijk afgesproken dat ze het niet zouden hebben over het feit dat ze 48 uur minder rust hebben gehad. Ik zag die perschef net ook gebaren: daar gaan we het niet over hebben. Ik denk wel dat het een rol heeft gespeeld”, zegt de Deense analist.

“Ik vond het eigenlijk heel knap hoe Feyenoord zich oprichtte. Na de 1-3 leek de wedstrijd dood. Dan valt die 2-3 en toe hebben ze echt geknokt voor wat ze waard waren! Ze hebben goede kansen gekregen”, vervolgt Perez. “Ik denk dat PSV qua spel ook de terechte winnaar is vandaag. PSV had dat kleine voordeel. Dat voordeel heb je alleen omdat je even goed of net iets beter bent. Dan is er een verschil. Dat heeft PSV goed uitgebuit. Feyenoord heeft er echt alles aan gedaan wat binnen zijn macht viel. Dat is ook een compliment waard”, besluit Perez.