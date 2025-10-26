Nakata over veelscorende Ueda: 'Hij is van de buitencategorie, maar Feyenoorders zagen het niet'

beleeft het seizoen van zijn doorbraak bij Feyenoord. Waar het de afgelopen jaren nog niet zo wilde vlotten, staat de Japanner nu al op elf doelpunten na negen wedstrijden. Voetbaljournalist Toru Nakata wist al dat dit erin zat.

Sinds het jaar 2020 haalt Ueda eigenlijk altijd de dubbele cijfers als spits voor zijn club, maar bij Feyenoord kwam hij daar de afgelopen twee jaar niet aan. Hij was tweede spits achter Santiago Giménez, maar haalde in de minuten die hij kreeg nog steeds aardige cijfers. Dit seizoen laat Ueda zien waarom de Rotterdammers in 2023 acht miljoen voor hem neerlegde. De Coen Dillen-index is er alweer bijgehaald: de spits van Feyenoord ligt op koers om dat doelpuntenrecord te verbreken.

Ueda wordt ook steeds belangrijker voor zijn land, Japan. Eerder deze maand kopte hij het Aziatische land naar een 3-2-zege op Brazilië. "Dat doelpunt heeft behoorlijk wat te weeg gebracht in Japan", vertelt voetbaljournalist Toru Nakata tegen NU.nl. "En de hattrick van Ueda tegen Heracles was weer groot nieuws." Nakatu is niet verrast door het huidige niveau van de spits. "Ik heb altijd gezegd: Ueda is van de buitencategorie. Maar ik werd niet serieus genomen. Feyenoorders zagen het niet, ze geloofden het niet."

Ueda wordt ook geholpen door de aanwezigheid van zijn landgenoot, Tsuyoshi Watanabe. De oudere centrale verdediger is als een grote broer voor hem en houdt hem in het oog. Mike Havenaar ziet daar dus ook een grote slag voor Feyenoord. "Je kunt het beste meteen twee Japanners halen. Voor een Japanner is het zó fijn als hij zijn verhaal soms in zijn eigen taal kwijt kan. Kijk naar NEC, daar hebben ze drie Japanse spelers. Die maken elkaar beter. Zoals Ueda nu opbloeit met Watanabe naast zich."

Kauwgom op de schoen

Havenaar ziet dat Ueda zich enorm ontwikkelt, ook los van zijn doelpunten. "Een paar maanden geleden zag ik de bal bij een aanname nog meters van zijn voet springen. Nu niet meer. Er zit kauwgom op de schoen van Ueda, lijkt het. Zo goed is zijn controle." De oud-Eredivisiespeler zou Ueda zondag graag zien scoren tegen PSV." Hopelijk scoort hij ook in zo'n grote wedstrijd."