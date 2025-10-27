Peter Bosz hoopt ook na de winterstop te kunnen beschikken over . Door uit te blinken tegen Napoli (6-2 zege) en Feyenoord (2-3 zege) vertolkte Saibari een sleutelrol in de droomweek die PSV achter de rug heeft. Bosz ziet dat de middenvelder een uitstekende ontwikkeling doormaakt en begrijpt dat buitenlandse clubs dat ook zullen merken.

Op de persconferentie na de overwinning op Feyenoord kreeg Bosz de vraag of hij technisch directeur Earnest Stewart op het hart gaat drukken om Saibari binnenboord te houden. “Dat zal aan de prijs liggen, dat weet ik niet”, antwoordde hij. “Natuurlijk heb je hem graag erbij. Ismael is een bijzondere speler en een bijzonder mens. Ik ben blij dat hij de laatste tijd laat zien wat hij allemaal kan. Dat heeft met zijn doelpunten te maken.”

Saibari scoorde zondag drie keer tegen PSV en dinsdag één keer tegen Napoli. In zes van zijn laatste zeven wedstrijden voor PSV trof hij doel. “In voorgaande wedstrijden kwam hij eigenlijk ook in scoringspositie. Dat is zijn grootste kwaliteit, dat hij iedere keer in die positie komt”, vindt Bosz. “Tegen Feyenoord heeft hij één keer met links over geschoten, wat ik een behoorlijke kans vond, en voor de rest ging alles volgens mij erin. Een hoog rendement dus.”

Bosz spreekt Saibari over afronding

Bosz beaamde dat hij met Saibari heeft gesproken over het afronden van kansen. “Wat ik heb gezegd? Het enige is dat hij wat rustiger moet worden. Vlak voordat hij gaat afronden, moet hij wat rust nemen. Hij moet beginnen met plaatsen. Kracht heeft hij voldoende. Zelfs als hij alleen maar plaatst, zit er al genoeg kracht achter. Hij is er op de training mee bezig, dat is goed.”

De trainer kreeg de vraag om uit te weiden over zijn typering van Saibari als een ‘bijzonder mens’. “Ik praat niet alleen over voetbal met mijn spelers, maar ook over andere zaken. Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hem. Als ik zie hoe hij met z’n medespelers omgaat, hoe hij is naar de staf, vind ik hem een heel bijzondere jongen”, lichtte de trainer toe. “Het is fijn om met hem samen te werken. Hij is heel sociaal, soms weleens té sociaal. Als hij eigenlijk rust moet nemen, gaat hij uit goeiigheid toch naar vrienden toe. Dat tekent hem ook wel als mens. Hij is ook met Appie Nouri nog steeds heel betrokken. Ismael is een goed mens.”

Volgens Guus Hiddink kan Saibari doorgroeien tot een speler voor de top vier in Engeland. Is Bosz het daarmee eens? “Het is moeilijk te zeggen of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar als je hem ontleedt en analyseert… Net als Malik Tillman heeft hij een bepaalde fysiek waarvan ik denk dat je die in Engeland wel nodig hebt. Ik denk dat het ook kan zonder – ik ben ervan overtuigd dat Wirtz nog wel gaat slagen bij Liverpool. Maar je ziet wel hoe moeilijk hij het nu heeft”, zei Bosz over zijn oude pupil van Bayer Leverkusen.

"Ismael heeft zijn fysiek mee. Hij is nog wel met een ontdekkingsreis bezig: hoe blijf ik zo lang mogelijk fit, hoe moet ik met m’n arbeidsrust omgaan? Ik vind niet dat hij in de winterstop weg moet gaan. Gewoon nog even blijven”, raadde hij aan.