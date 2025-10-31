Valentijn Driessen stelt dat het een 'volstrekt logische volgende stap' van de KNVB is om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen het besluit om de proflicentie terug te geven aan Vitesse. De chef voetbal van De Telegraaf haalt daarbij het belang van het Nederlandse voetbal aan.

Begin september werd bekend dat Vitesse het turbo-spoedappel om de intrekking van de proflicentie te schorsen had gewonnen. Daardoor mocht de Arnhemse club terugkeren in de Keuken Kampioen Divisie. De KNVB liet destijds weten compleet verrast te zijn door de uitspraak en na te denken over vervolgstappen. Deze stap heeft de voetbalbond inmiddels genomen door in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Dit zorgde voor veel onbegrip vanuit Arnhem, maar Driessen begrijpt de beslissing van de KNVB wel.

"Terecht wil de KNVB juridische duidelijkheid en gaat daarvoor in cassatie bij de Hoge Raad. Het totale belang van het Nederlandse profvoetbal is daarbij gebaat en dat heeft een hogere prioriteit dan het individuele belang van Vitesse waar ze zo’n rechtsgang als vervelend ervaren terwijl ze proberen de trein terug op de rails te krijgen", aldus Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

"Marcouch vond dat ’Bah!’ ’Bah, teleurstellend besluit’, omdat het Vitesse volgens Marcouch onderdompelt in onzekerheid terwijl de club veerkracht toont en met inzet van lokale sterkhouders werkt aan herstel", gaat Driessen verder. "Allemaal kulargumenten van de eerste burger van Arnhem van wie je in alle gevallen meer ratio dan emotie verwacht. Zeker in het geval Vitesse waar door emotie, ook vanuit de gemeente Arnhem, allerlei verkeerde afslagen zijn genomen afgelopen jaren."

Driessen is van mening dat Marcouch het 'initiatief van de KNVB' zou moeten toejuichen, ook om aan alle onzekerheden een einde te maken. Ook omdat er nog een bodemprocedure loopt. "In plaats van de voetbalbond verdacht te maken met zijn bericht op LinkedIn en zo de verhoudingen tussen de KNVB en Vitesse met haar aanhangers te polariseren", schetst de journalist. "De Arnhemse burgemeester betwist het recht van de KNVB overigens niet, maar had acceptatie van het arrest van het Hooggerechtshof door de voetbalbond niet gek gevonden."

Vitesse sportief niet geraakt door besluit KNVB

Vitesse wordt sportief overigens niet geraakt door het feit dat de KNVB in cassatie gaat bij de Hoge Raad. De wedstrijden van Vitesse blijven gepland staan en de Arnhemmers zullen het seizoen gewoon uitspelen, wat er ook gebeurd of wordt besloten door de Hoge Raad.