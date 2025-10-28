heeft dinsdagavond voor veel verbazing gezorgd tijdens de strafschoppenserie van het bekerduel Katwijk - Vitesse. Na een tweede penaltyredding dacht de keeper de wedstrijd voor Katwijk te hebben gewonnen en sprong hij de tribunes in, maar niet veel later kwam hij erachter dat de wedstrijd nog niet voorbij was.

Katwijk - Vitesse was een spannende bekerwedstrijd van het begin tot het eind. Beide teams waren vrij aan elkaar gewaagd en het was Dillon Hoogewerf die in de 59e minuut de score opende voor de Arnhemmers. Maurizio Brenna trok de stand weer gelijk twintig minuten later, waarna er verlengd moest worden. Daarin werd niet meer gescoord: strafschoppen moesten uitkomst brengen.

Vitesse leek in die serie aan het langste eind te gaan trekken, maar benutten hun match point niet. Daardoor kon Katwijk terugkomen in de reeks, met een uitstekende Van Bladeren in het doel. Toen laatstgenoemde de strafschop van Yuval Ranon pakte, dacht hij de wedstrijd voor zijn club te hebben gewonnen. Van Bladeren was door het dolle heen en sprong de tribunes in. Daar ging hij op in het feestgedruis van de supporters.

Alleen... het was nog niet voorbij. Met een compleet verbaasde gezichtsuitdrukking sprong Van Bladeren terug het veld in. Katwijk moest namelijk nog een strafschop binnenschieten om de wedstrijd te winnen. Joey Ravensbergen (Katwijk) miste vervolgens, maar Van Bladeren pakte doodleuk nog een strafschop. Toen Levi Bouwense wel raakschoot, kon het volksfeest van Katwijk écht beginnen.