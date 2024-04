Dirk Kuyt behaalt zijn eerste succes in België: Beerschot promoveert naar Jupiler Pro League

Dirk Kuyt is met zijn Beerschot verzekerd van de Jupiler Pro League volgend seizoen. KV Oostende, normaliter ook uitkomend op het hoogste niveau, werd zondagmiddag aan de zegekar begonden (1-2), en dus is Kuyt volgend jaar waarschijnlijk coach op het hoogste niveau van België. Beerschot staat bovenaan en kan ook nog kampioen worden.

Beerschot staat eerste en heeft na de overwinning op Oostende 56 punten. Lommel SK heeft zeven punten minder. Zij staan op de derde plaats. Er zijn nog maar twee speelrondes in België dus daarom is Beerschot definitief gepromoveerd naar de Jupiler Pro League. Dit zou ook betekenen dat de derby tussen Royal Antwerp FC en Beerschot weer terug is

Artikel gaat verder onder video

D’Margio Wright-Philips en Thibaud Verlinden scoorden namens Beerschot tegen Oostende. Volgende week kan Beerschot kampioen worden tegen SK Beveren. Zondag 14 april 13:30 staat de uitwedstrijd en tevens de kampioenswedstrijd in Oost-Vlaanderen op het programma. Halverwege het jaar werd Kuyt de hoofdcoach van Beerschot. Andreas Wieland vertrok bij de club uit Antwerpen.

Beerschot is eigenlijk de tweede klus als hoofdcoach van Kuyt. In 2022 was Kuyt de coach van ADO Den Haag, maar daar stelde het voetbal toch wel een beetje teleur tijdens de periode dat hij coach was. Na even clubloos te zijn kwam Kuyt dus aan het roer te staan bij Beerschot, waar hij nu dus zijn eerste memorabele moment mee heeft beleefd. Volgende week kunnen de voetballers van Kuyt dus definitief kampioen worden.