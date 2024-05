Jizz Hornkamp maakt live in talkshow bekend waar zijn toekomst als voetballer ligt

blijft volgend seizoen bij Heracles Almelo, zo heeft de goed presterende spits van de club uit Overijssel aangegeven in het programma Voetbaltijd. De aanvaller maakt dit seizoen een sterke indruk in het shirt van de Almeloërs en geeft aan dat hij ook volgend seizoen zal uitkomen voor de zwart-witten.

In het programma Voetbaltijd wordt Hornkamp door de presentator van dienst gevraagd of hij volgend seizoen nog uitkomt voor Heracles Almelo. De reactie van de 26-jarige aanvalsleider is kort, maar krachtig: "Ja. Ik vind het echt een mooie club. Ik krijg een heel warm gevoel bij Heracles", geeft de aanvaller aan. Met tien doelpunten in zestien wedstrijden is Hornkamp dit seizoen één van de absolute steunpilaren binnen de ploeg van Erwin van der Looi. Dat Hornkamp aangeeft te blijven, is dan ook goed nieuws voor de club.

Vorig seizoen maakte Hornkamp de overstap van Willem II naar Heracles Almelo. Een transfer waar hij met een goed gevoel op terugkijkt: "Toen ik er een week zat, leek het eigenlijk al alsof ik een jaar met de jongens samenspeelde. Dat zeik ik ook tegen mijn familie. Ik werd zo goed ontvangen door iedereen, dat was wel heel fijn. Het was makkelijker om mij aan te passen", legt Hornkamp uit.

De spits, die in de eerste seizoenshelft zwaar geblesseerd was, heeft in de afgelopen maanden bewezen het niveau in de Eredivisie goed aan te kunnen. Heracles heeft zich op dit moment nog niet veilig gespeeld in de Eredivisie, maar Hornkamp heeft er zelf het nodige vertrouwen in dat de Almeloërs zich gaan handhaven op het hoogste niveau van Nederland.

