Heracles dient dramatisch AZ in Almelo met 5-0 zege enorme dreun toe in strijd om derde plaats

AZ heeft op bezoek bij Heracles Almelo een kostbare nederlaag moeten slikken in de strijd met FC Twente om de derde plaats in de Eredivisie: 5-0. Brian de Keersmaecker zette de thuisploeg halverwege de eerste helft fraai op voorsprong, waarna de man in vorm, , nog voor rust met twee rake strafschoppen in twee minuten tijd voor een riante voorsprong zorgde. Vlak voor tijd maakte invaller het Almelose feest compleet door nog eens twee keer raak te schieten.

Na de 2-0 winstpartij tegen Vitesse voerde AZ-trainer Maarten Martens slechts één mutatie door. Myron van Brederode kreeg als linksbuiten de voorkeur boven Ruben van Bommel. Heracles Almelo verloor de streekderby tegen FC Twente en ten opzichte van die zeperd verschenen drie andere namen aan de aftrap. Leerdam, Bruijn en Roosken moesten het veld ruimen voor Sonnenberg, Vejinović en Scheperman. Het vormverschil tussen beide ploegen was enorm. Waar de Alkmaarders vijf van hun laatste zes wedstrijden zegevierden, sprokkelde Heracles Almelo slechts één zege in de laatste zes duels bij elkaar.

Artikel gaat verder onder video

De Heraclieden vonden zichzelf terug op de penibele veertiende plek met maar een kleine marge op plek zestien. Na het eerdere 1-1 gelijkspel dit seizoen in Alkmaar was een overwinning vandaag meer dan welkom. AZ greep weliswaar de regie, maar De Keersmaecker poeierde de thuisploeg na twintig minuten heerlijk op voorsprong. Er was voor AZ nog weinig reden voor paniek, tot er kort voor rust twee doldwaze minuten volgden. Na twee onhandige ingrepen van Bazoer en Belić verdienden de Almeloërs binnen mum van tijd twee strafschoppen. Hornkamp wist wel raad met deze buitenkansjes en zorgde voor een ongekende ruststand van liefst 3-0. De spits werd daarmee tevens de eerste speler in de clubgeschiedenis die in zes opeenvolgende wedstrijden tot scoren wist te komen.

De laatste keer dat Heracles Almelo zo snel op voorsprong kwam in de Eredivisie was in april 2017. Bovendien verloor AZ alle 43 wedstrijden waarbij het de kleedkamer opzicht met een 3-0 achterstand. De Alkmaarders gooiden echter alle schroom van zich af en speelden uiterst va banque. Dat leidde echter niet tot een kansenregen. Sterker nog, de betere kansen waren in de omschakeling voor de thuisploeg. De Heraclieden wisten in de slotminuut via invaller Sankoh nog tweemaal te scoren en dankzij de 5-0 overwinning vergrootte Heracles Almelo het gat met play-offsplaats zestien tot zeven punten. Voor AZ leek dit verlies - met de uitwedstrijden tegen PSV in het vooruitzicht - de knock-out wat betreft plaats drie. FC Twente kan het gat later deze avond op zeven punten brengen.