PEC vrijwel verzekerd van lijfsbehoud na zege in Overijssels onderonsje

PEC Zwolle heeft zich met een 3-1 zege op provinciegenoot Heracles Almelo definitief verzekerd van lijfsbehoud in de Eredivisie. In eigen stadion waren treffers van Lennart Thy, en voldoende om de gelijkmaker van Marko Vejinovic op slag van rust ongedaan te maken.

Beide ploegen streden vorig seizoen om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Heracles werd kampioen, maar beide clubs promoveerden. De promovendi zijn hard op weg naar lijfsbehoud en begonnen met 32 punten, en een marge van acht punten op nummer zestien RKC Waalwijk, aan het zondagse lunchduel.

Na ruim een kwartier spelen kwam PEC Zwolle verdiend op voorsprong via Lennart Thy. De aanvaller liet eerst nog een mogelijkheid onbenut door over de bal heen te schieten, maar speelde even later Justin Hoogma uit om de bal vervolgens in het dak van het Heracles-doel te schieten. Hoogma mocht zich de openingstreffer wel aanrekenen. De Heracles-aanvoerder liet zich vlak voor de achterlijn wel heel makkelijk uitspelen. PEC kreeg wel wat meer kansjes terwijl Heracles een inspiratieloze indruk maakte en in fases heel slordig was. Geleidelijk kwamen de bezoekers wel wat beter in de wedstrijd zonder tot kansen te komen. Vijf minuten voor de pauze was Silvester van der Water met een schot voorlangs dichtbij de 2-0 terwijl Brian De Keersmaecker in de tegenaanval verzuimde de gelijkmaker binnen te schieten. Terwijl Serdar Gözübüyük had besloten dat de eerste helft met minimaal een minuut verlengd zou worden, mocht Heracles nog twee corners nemen. Uit de tweede corner kreeg Zwolle de bal niet weg en schoot Marko Vejinovic in minuut 47 de gelijkmaker nog binnen.

Het duurde even voordat de tweede helft op gang kwam. Dat gebeurde pas na een solo van Younes Namli, die eerder geel had gekregen van Gözübüyük en daardoor volgende week de uitwedstrijd tegen Feyenoord mist. Namli soleerde behendig door de Almelose defensie en zag vervolgens Thy en Van der Water van dichtbij missen. Toch was het Van der Water die zijn ploeg op 2-1 schoot. Het was pas de eerste seizoenstreffer van de buitenspeler en uitgerekend tegen één van zijn oude clubs. Een minuut later kreeg Heracles-spits Jizz Hornkamp een beste kans op een snelle gelijkmaker. De aanvaller miste van dichtbij. Het doelpunt gaf Van der Water ietwat te veel zelfvertrouwen getuige een spectaculaire volley waarbij de bal het stadion uitvloog. Namli, de best man van het veld, had pech met een schot van afstand dat via de buitenkant van de paal naast ging. Zwollenaar Thomas Lam kreeg ook nog geel en mag de uitwedstrijd bij Feyenoord ook vanaf de tribune bekijken. In de extra tijd werkte Filip Krastev de 3-1 nog binnen.

Voor Bram van Polen resteren nog drie wedstrijden voordat zijn spelersloopbaan erop zit. De aanvoerder van PEC speelde al meer dan 450 wedstrijden in achttien seizoenen voor zijn PEC Zwolle en zal blij zijn dat zijn ploeg vrij wel zeker ook volgend seizoen in de Eredivisie zal uitkomen.

Heracles zal in de resterende drie wedstrijden nog een paar punten moeten pakken om zich definitief veilig te spelen. De komende weken nemen de Almeloërs het nog op tegen achtereenvolgens RKC Waalwijk (thuis), Excelsior (uit) en Fortuna Sittard (thuis).