Effectief Heracles bezorgt Go Ahead kostbaar puntverlies in strijd om vijfde plaats

Een effectief Heracles Almelo heeft drie punten overgehouden aan het Overijsselse onderonsje met Go Ahead Eagles: 2-0. In het Erve Asito bezorgden treffers van en in de tweede helft de ploeg van trainer Erwin van de Looi een zege waarmee verder afstand wordt genomen van de onderste regionen van de Eredivisie. Voor de bezoekers uit Deventer betekent het puntverlies een domper in de strijd met Ajax en NEC om de vijfde plaats in de competitie.

Voor Heracles Almelo was de rentree van Hansson een ware opsteker. De Zweed was samen met Hornkamp de enige speler in de basis die dit seizoen meer dan één keer het net vond. Op de rechtsback nam Bakboord de positie over van de afwezige Wieckhoff. Bij de bezoekers uit Deventer was de enige wijziging Llansana voor Blomme.

Scheidsrechter Manschot bestrafte een duw in de rug van Victor Edvardsen bij Leerdam niet, waardoor de Deventerse spits kort na de aftrap een gigantische kans op 0-1 liet liggen. Deze enorme mogelijkheid was duidelijk geen opmaat voor een vermakelijke eerste helft. Er volgden 45 oersaaie minuten, waarbij een slap afstandsschot van Oliver Edvardsen het enige schot op doel was.

Heracles Almelo en Go Ahead Eagles maakten gezamenlijk 69 goals dit seizoen. Liefst vijftig daarvan werden na de theepauze gemaakt. Nummer 51 liet slechts tien minuten op zich wachten. De tweede poging tussen de palen kwam van het hoofd van Hornkamp. De spits kopte een puntgave voorzet van Hansson via de grond binnen. De Deventenaren bleven de overhand houden, maar kregen een lesje effectiviteit toen ook Limbombe zijn eerste serieuze poging achter doelman De Lange schoot. De buitenspeler speelde niets klaar, maar had aan één geniale genoeg om de Heraclieden op 2-0 te zetten. Het was zijn eerste treffer sinds september vorig jaar.

Na de 2-0 was het Deventerse verzet gebroken en Heracles Almelo trok de wedstrijd redelijk eenvoudig over de streep. Doelman Brouwer hield voor de tweede keer - en de eerste keer in het Erve Asito - dit seizoen de nul. Voor de Almeloërs was deze gestolen overwinning broodnodig. De concurrentie speelt dit weekend veelal tegen elkaar, maar de buffer met nacompetitieplaats zestien is dankzij deze zege voorlopig uitgebreid naar vijf punten.