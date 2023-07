Dusan Tadic wordt na verrassend Ajax-vertrek vergeleken met Cristiano Ronaldo

Het vertrek van Dusan Tadic zorgt voor de nodige opschudding in de Nederlandse voetbalwereld. De aanvoerder van Ajax groeide in de afgelopen vijf seizoenen uit tot een boegbeeld van de club, maar zal per direct vertrekken uit Amsterdam. Sjoerd Mossou heeft in het Algemeen Dagblad een column geschreven over de Serviër, en vergelijkt hem zelfs met Cristiano Ronaldo.

Tadic kon afgelopen seizoen rekenen op forse kritiek. De aanvaller was volgens velen dramatisch in vorm, maar werd aan het einde van het Eredivisieseizoen toch weer de meest waardevolle speler van de competitie. Mossou ziet een gelijkenis met Ronaldo. “Statistieken zijn ook maar statistieken. Cristiano Ronaldo had in zijn laatste volledige seizoen bij Manchester United óók geweldige cijfers”, begint de columnist.

Artikel gaat verder onder video

“Maar de vraag bij een teamsport blijft altijd: maakt je aanwezigheid ook het team beter, onder de streep? En ingewikkelder nog: doet de routinier dat volgend jaar ook nog steeds?”, gaat Mossou verder. Ronaldo maakte in dat seizoen liefst 24 doelpunten, wat veel meer was dan de rest van zijn team. Desondanks ging het elftal beter lopen toen de Portugees vertrok.

Mossou noemt Tadic in zijn column ‘een klootzak en een stripfiguur, een boegbeeld en een artiest, een pure liefhebber en een vervuiler, een strijder en een huilebalk, een egotripper en een ultieme teamspeler’. De journalist kan geen emotie bedenken die de inmiddels 34-jarige níet beroerde.