Slot bij Liverpool mogelijk herenigd met oude bekende uit Alkmaar: 'Reds melden zich in Italië'

Arne Slot wordt bij Liverpool mogelijk herenigd met een oude bekende uit zijn periode als trainer van AZ. Volgens Italiaanse media hebben The Reds zich bij Atalanta Bergamo gemeld voor middenvelder , die de Engelse topclub met zijn huidige werkgever eerder dit seizoen nog wist uit te schakelen in de kwartfinale van de Europa League.

Slot en Koopmeiners werkten lange tijd samen in Alkmaar, waar de aanstaand Liverpool-trainer eerst assistent was, voordat hij in de zomer van 2019 hoofdtrainer als hoofdtrainer werd aangesteld. Onder Slot kwam de middenvelder in anderhalf seizoen 58 keer in actie, waarin hij niet minder dan 21 keer scoorde én zeven assists achter zijn naam verzamelde. In december 2020 kwam aan de samenwerking echter plotsklaps een einde, toen AZ de trainer op straat zette nadat duidelijk werd dat hij met Feyenoord in gesprek was over een toekomstig dienstverband, dat er inderdaad zou komen.

Een halfjaar later vertrok ook Koopmeiners uit het AFAS Stadion, zij het door de voordeur. Atalanta telde veertien miljoen euro voor hem neer, en heeft daar tot op de dag van vandaag geen seconde spijt van gehad. Inmiddels staat de 21-voudig Oranje-international op 121 wedstrijden voor de Italiaanse subtopper, waarin hij 28 keer scoorde en dertien assists afleverde. Lange tijd leek Juventus er komende zomer met hem vandoor te gaan; Atalanta zou een prijskaartje van zestig miljoen euro om de nek van de 26-jarige middenvelder hebben gehangen.

Sportmediaset schrijft echter dat de komst van Koopmeiners weleens 'ingewikkeld' zou kunnen worden voor De Oude Dame, nu ook Liverpool in de markt zou zijn. The Reds zouden inmiddels bij Atalanta geïnformeerd hebben naar de mogelijkheid om de Nederlander over te nemen. Koopmeiners ligt in Bergamo nog vast tot medio 2027.

