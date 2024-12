Mourinho komt met zeer venijnige sneer richting Guardiola

José Mourinho heeft met een venijnige sneer gereageerd op de steek onder water van Pep Guardiola. De Spaanse oefenmeester van Manchester City reageerde op een persconferentie van The Citizens op een gelijkenis met Mourinho, maar moest daar niets van weten. The Special One was daar echter niet van gediend.

Bij de 2-0 nederlaag van Manchester City op bezoek bij Liverpool was Guardiola het mikpunt van spot bij de Liverpool-aanhangers op Anfield. De supporters begonnen 'You're getting sacked in the morning' te zingen richting de Spaanse oefenmeester, die op zijn beurt zes vingers in de lucht stak. Dit was een verwijzing naar het aantal Premier League-titels die Guardiola met Manchester City in de wacht wist te slepen in de afgelopen jaren.

Mourinho deed dat in zijn tijd bij Manchester United ook om het publiek stil te krijgen, maar dan met drie vingers. Na afloop werd Guardiola vergeleken met de Portugees, die vervolgens van zich afbeet. "Nou, ik mag hopen van niet. Hij won er drie, ik heb er zes."

Mourinho sneert terug naar Guardiola

Van die opmerking moest Mourinho dan weer niets weten. Op de persconferentie in aanloop naar de Turkse kraker van zijn club Fenerbahçe tegen Besiktas reageerde de Portugese coach er dan ook op. "Ik wil altijd netjes en eerlijk winnen", begon Mourinho zijn relaas. "Ik hoorde gisteren dat Guardiola iets over mij zei. Dat hij zes titels heeft gepakt en ik drie. Maar ik heb ten minste alles eerlijk gewonnen. Als ik verloor, feliciteerde ik mijn tegenstander omdat hij beter was dan ik. Ik wil niet winnen door 150 aanklachten aan mijn broek te hebben."

Mourinho, die een rijk verleden heeft met Guardiola, verwees daarmee naar de 115 klachten die lopen tegen Manchester City vanwege het mogelijk niet naleven van de financiële regels.

