José Mourinho onder de indruk van niet scorende FC Twente-aanvaller: 'Dan is-ie voor ons niet te houden'

speelt nu bijna anderhalf jaar voor FC Twente, maar wist nog altijd niet tot scoren te komen voor de Tukkers. Sterker nog: de vleugelaanvaller staat al zo'n 3,5 jaar droog. Desondanks houdt trainer Joseph Oosting vertrouwen in Van Bergen, die zelfs José Mourinho wist te imponeren.

Waar Van Bergen vorig seizoen, toen hij bij FC Twente nog vooral als invaller speelde, nog één assist wist te noteren in 21 wedstrijden, daar is het rendement dit seizoen nog veel pijnlijker na negentien wedstrijden in alle competities: nul doelpunten en nul assists. Toch kan de rappe vleugelaanvaller nog altijd op het vertrouwen van Oosting rekenen.

"Omdat hij diepte heeft in zijn spel, een mannetje kan uitspelen en tegenstanders altijd rekening met hem houden. Niemand speelt graag tegen Mitchell”, aldus Oosting in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia. "Het is mooi dat er veel spelers in de bal komen en tussen de linies bewegen, maar achter de linies worden de goals gemaakt. Vergis je niet: Mitchell is voor ons heel belangrijk bij het ontstaan van kansen. Heel veel aanvallen beginnen bij hem. Daar komt nog eens bij dat hij qua intensiteit dezelfde waardes heeft als de spelers van Red Bull Salzburg. En die staan toch bekend om hun extreme fitheid en inhoud.”

Mourinho onder de indruk van Van Bergen

Na Europese wedstrijden beginnen veel collega-trainers in gesprek met Oosting vaak over Van Bergen, weet Tubantia. Een van die trainers is Mourinho. The Special One zei na afloop van het Europa League-treffen van zijn club Fenerbahçe in Enschede dat hij 'enorm onder de indruk' was van de kwaliteiten van de snelle vleugelflitser. Alleen wist Mourinho ongetwijfeld niet dat hij na anderhalf jaar bij FC Twente nog altijd droogstaat.

Op de persconferentie na afloop van FC Twente - Fenerbahçe liet Mourinho zich ook lovend uit over FC Twente. Daarbij had hij ook mooie woorden over voor Van Bergen. "De twee vleugelspelers zijn goede spelers. Van Wolfswinkel past zich goed aan aan zijn positie, de kleine gozer (Van Bergen, red.) op links creëert ook problemen. Hij is agressief, technisch en snel. Geef de tegenstander credits", sprak de Portugees destijds.

FC Twente druk met Van Bergen bezig

Bij FC Twente zijn ze dan ook flink in de weer met Van Bergen om hem toch aan het scoren te krijgen. Dit doen de Tukkers zowel op technisch vlak als op mentaal vlak. "Mitchell is een gevoelige jongen. Kritiek raakt hem”, stelt Oosting. "We zijn allemaal mensen, dus zo gek is dat niet. De kunst is om je er niet teveel van aan te trekken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hij is zo snel, dat hij als het ware wordt afgeschoten”, vervolgt Oosting, die daarmee doelt op de topsnelheid van 35, 5 kilometer per uur, waarmee Van Bergen de snelste Eredivisie-speler is. "Op zo’n explosief moment kom je boven in je ademhaling te zitten. Je spieren staan strak en er is geen ontspanning meer."

'Dan is Van Bergen voor ons niet te houden'

Oosting blijft Van Bergen dan ook adviseren om rustig te blijven. "Op gegeven moment moet je wel gaan leveren”, zegt Oosting. "Aan de andere kant: als deze jongen ook nog eens rendement aan zijn spel gaat toevoegen, dan is-ie voor ons niet te houden", besluit de oefenmeester van FC Twente.

