Vermoedelijke opstelling FC Twente: Oosting moet door twijfelgevallen puzzelen tegen PSV

FC Twente-trainer Joseph Oosting heeft in aanloop naar de topper tegen PSV de nodige hoofdbrekens. Zo staat er achter de namen van , en een vraagteken. Het Algemeen Dagblad verwacht dat geen van dit drietal in de basis zal starten in het Philips Stadion.

De Poolse doelman, en voormalig PSV'er, Przemyslaw Tyton wordt in Eindhoven op doel verwacht bij FC Twente. Hij vervangt Lars Unnerstall, die in de warming-up van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-2 winst) geblesseerd afhaakte. Mees Hilgers, die ontbrak tegen de Deventenaren, keert wel terug in hart van de verdediging. Hij vindt Max Bruns naast zich. De backposities worden ingevuld door Bart van Rooij en Bas Kuipers, waarbij laatstgenoemde net als afgelopen weekend de vervanger is van Salah-Eddine.

LEES OOK: FC Twente-supporters halen keihard uit naar UEFA: 'Directe aanval op supporters'

Op het middenveld kiest Oosting voor het gebruikelijke drietal Youri Regeer, Michel Vlap en Sem Steijn. Al bestaat er ook nog de kans dat de oefenmeester meer zekerheid inbouwt en ervoor kiest om Michal Sadilek zijn rentree in de basis te laten maken. De Tsjechische middenvelder was vanwege een blessure langdurig afwezig, maar was tijdens zijn invalbeurt de sleutel tot de knappe comeback tegen Go Ahead Eagles.

LEES OOK: FC Twente-sterkhouder zit in lastig parket: ‘De club wil mij verkopen, ik wil bijtekenen’

Voorin kan FC Twente mogelijk niet beschikken over Van Wolfswinkel. De spits, dit seizoen ook veelvuldig gebruikt als vleugelaanvaller, is een twijfelgeval. De verwachting is dat hij wordt vervangen door Daan Rots, die samen met Mitchell van Bergen spits Sam Lammers moet voorzien van de nodige aanvoer.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Tyton; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Kuipers; Regeer, Vlap, Steijn, Rots, Lammers, Van Bergen.

