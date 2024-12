FC Twente-supporters halen keihard uit naar UEFA: 'Directe aanval op supporters'

Vak-P, de harde kern van FC Twente, heeft op Instagram flink uitgehaald naar de UEFA. Dit doet de supportersvereniging in navolging van de spandoeken die werden getoond tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en Go Ahead Eagles in De Grolsch Veste. Vak-P hekelt de collectieve straffen, die 'onrechtvaardig, maar ook buitenproportioneel zijn'.

Een groot deel van de de fanatieke Vak-P tribune moest afgelopen donderdag tijdens de Europa League-wedstrijd tussen FC Twente en Union Sint-Gillis leeg blijven. Deze sanctie is de Tukkers opgelegd door de UEFA naar aanleiding van racistische en discriminerende uitingen tegen Lazio-speler Loum Tchaouna. De Europese voetbalbond achtte dit bewezen en was vervolgens genadeloos.

Vak-P is alleen totaal niet te spreken over de collectieve straffen die er worden uitgedeeld. Voorafgaand aan de Eredivisiewedstrijd tussen FC Twente en Go Ahead Eagles liet de harde kern dan ook van zich horen middels enkele kleine spandoeken met daarop diverse grondrechten en verdragen, maar ook een groter spandoek met de tekst 'UEFA speelt met grijs gebied, schendt onze rechten wat ieder verbiedt'.

Via Instagram gaat Vak-P er dieper op in. "Naar aanleiding van een leeg VAK-P afgelopen donderdag voelden wij ons genoodzaakt om ons uit te spreken tegen de collectieve straffen en het machtsspel van de #UEFAmaffia, klinkt het. "Dit is niets minder dan een directe aanval op supporters en fundamentele rechten die iedereen toekomen: het recht op individuele behandeling en vrijheid van meningsuiting."

Straffen 'onrechtvaardig en buitenproportioneel'

"Door hele vakken te sluiten op basis van het gedrag van enkelen, die bovendien al individueel zijn gestraft, negeert de UEFA elk principe van rechtvaardigheid. Collectieve straffen raken (onschuldige) supporters die niets fout hebben gedaan en geen kans krijgen om zich te verdedigen. Dit maakt de straf niet alleen onrechtvaardig, maar ook buitenproportioneel", vervolgt Vak-P.

UEFA beticht van censuur

In de ogen van Vak-P maakt de UEFA zich daarnaast schuldig aan censuur. "Onder het mom van "message not fit for a sports event" censureert de UEFA elke vorm van tegenspraak. Protestdoeken met afwijkende meningen worden genadeloos beboet met bedragen van €10.000 per doek", toont de supportersgroepering zich vervolgens kritisch richting de Europese voetbalbond.

Vak-P geeft aan zich hier hard tegen te zullen blijven maken. "Wij blijven staan voor onze supporterscultuur: géén collectieve straffen, géén censuur. Het voetbal is van de supporters en laten onze stem nooit en te nimmer het zwijgen opleggen!", besluit de harde kern van FC Twente.

