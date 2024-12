Bas Kuipers doet oude liefde pijn: FC Twente maakt enorme comeback tegen Go Ahead Eagles

FC Twente is heel knap teruggekomen van een 0-2 achterstand tegen Go Ahead Eagles. In de eigen Grolsch Veste hebben de Tukkers met 3-2 gewonnen van de ploeg uit Deventer. Feyenoord kwam al op gelijke hoogte tegen Manchester City en PSV won nipt van Shakhtar Donetsk in eigen huis, maar de comeback van FC Twente mag er ook zijn. Uitgerekend Bas Kuipers bezorgde Twente de overwinning.

Terwijl Go Ahead Eagles tijdens de midweek kon rusten, omdat ze geen Europees voetbal meer spelen, moest FC Twente wel hard aan de bak. In De Grolsch Veste kwam Union Sint-Gillis op bezoek. De Tukkers leden een onnodige nederlaag, want de partij werd met 0-1 verloren. Het doelpunt viel al in de twaalfde minuut en de thuisploeg had genoeg tijd om gelijk te maken, maar het kwam er simpelweg niet van. Een gedeelte van Vak-P, de harde kern in Enschede, moest leeg blijven. Tegen de ploeg uit Deventer mochten de fanatieke supporters wel weer plaatsnemen op het vak.

De Overijsselse derby begon meteen spectaculair. FC Twente zette enorm veel druk op de verdediging van Go Ahead. In de vierde minuut konden we de eerste echt grote kans noteren. Sem Steijn kreeg de bal op zijn pantoffel vanaf ongeveer drie meter, maar de bal stuitte op doelman Luca Plogmann. Niet veel later was er een enorme scrimmage aan de andere kant van het veld, voor de goal van Tyton. Het was buitenspel voor Go Ahead. Een minuutje later liep Mitchell van Bergen één-op-één met Plogmann, maar hij kon de goalie niet verschalken. Zo stond het na een zinderende openingsfase nog altijd 0-0.

In de zeventiende minuut schoot Twente-spits Sam Lammers de bal snoeihard op de lat. De bal kwam vervolgens bij Bart van Rooij, die de bal op de pantoffel nam, maar Plogmann redde goed. Rond de twintigste minuut was er een medisch incident op het thuisvak bij FC Twente, maar het leek al snel goed te gaan met de persoon in kwestie. Even later stak Jacob Breum het middenveld over en schoot hij de bal knap in de benedenhoek. Zo stond het in de 24ste minuut 0-1 voor de bezoekers uit Deventer. Tien minuten later kon het goedgevulde uitvak nóg een keer juichen, want weer was het Breum die de bal binnenschoot. Hij verschalkte Tyton. Ineens stond het 0-2 voor de gasten.

Op slag van rust schoot Sam Lammers de aansluitingstreffer tegen de touwen. Hij speelde zichzelf vrij rond de rand van het zestienmetergebied en schoof de bal in de benedenhoek. Lammers liet Plogmann kansloos. De spelers gingen aan de thee met een 1-2 ruststand. Daar waar de eerste helft vrij kansrijk was, gebeurde er in de tweede helft weinig noemenswaardigs tot de zeventigste minuut.

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd kreeg Sem Steijn een genomen corner voor zijn voeten. Hij bedacht zich geen moment en haalde uit. De middenvelder drukte heerlijk af, en zo stond het weer 2-2. In de 81ste minuut was het uitgerekend Bas Kuipers die voor zijn nieuwe ploeg tegen zijn oude ploeg scoorde. De verdediger knikte de bal achter Plogmann. Zo was de comeback van FC Twente compleet.