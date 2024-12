FC Twente-sterkhouder zit in lastig parket: ‘De club wil mij verkopen, ik wil bijtekenen’

wil dolgraag zijn contract bij FC Twente verlengen, maar stelt dat de club hem in de winterstop bij ‘een goed bod’ wil verkopen. Beide partijen zijn al lange tijd in gesprek over een nieuwe verbintenis voor de Tsjechische middenvelder, maar de onderhandelingen zitten momenteel muurvast. Toch hoopt de Sadílek dat er spoedig goed nieuws komt.

Sadílek raakte afgelopen zomer, vlak voor het Europees Kampioenschap, geblesseerd door een skelterongeluk. De middenvelder miste daardoor het EK met Tsjechië. Daarnaast was er de verwachting dat Sadílek deze zomer een transfer zou maken, de blessure zette daar echter ook een streep door.

In gesprek met De Twentsche Courant Tubantia spreekt de middenvelder voor het eerst over zijn contractsituatie bij FC Twente. “Het is bullshit als sommige mensen denken dat ik alleen maar aan geld denk”, aldus Sadílek, die volgens de regionale krant een ‘getergde indruk’ maakte toen er werd gesproken over de moeizame contractbespreking.

“Niet alles is waar wat in de media wordt geschreven. Ik weet mijn verhaal, ik was bij de besprekingen en bij wat er nu gaande is achter de schermen. Ik hoop dat we eruit komen. Ik wil hier blijven en bijtekenen. Maar alles is nog mogelijk. Als er een goed bod komt, gaat de club mij verkopen”, vervolgt Sadílek.

Sadílek heeft tegenvoorstel gedaan

De middenvelder is van mening dat de contractbespreking niet extreem lang duurt en dat hij en zijn zaakwaarnemer een tegenvoorstel hebben gedaan aan FC Twente. “We wachten nu op antwoord van de club”, stelt hij. “Ik ben international van Tsjechië en ik vind dat ik recht heb op een verbeterd contract. Ik ben geen 35 jaar en bankzitter. Toen ik van PSV kwam, heb ik ook geld ingeleverd, terwijl ik betere aanbiedingen had. Ik wil vechten voor deze club en heb er wel alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.”

Bruggink wijst op mogelijkheden FC Twente

Volgens Arnold Bruggink zit de moeilijkheid erin dat beide partijen financieel ver uit elkaar liggen. “Wij moeten ook kijken naar het belang van FC Twente, daar horen ook voorwaarden bij die bij de club passen”, aldus de technisch directeur van de Tukkers.

