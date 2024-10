Sadilek blikt terug op bizar skelterongeluk: ‘Dan waren de gevolgen nog veel groter geweest’

Michal Sadilek keerde afgelopen maandag terug op het trainingsveld bij FC Twente. De Tsjechische middenvelder raakte vlak voor het EK geblesseerd door een ongeluk met een Mountain GoKart. Hierdoor miste de 25-jarige Sadilek het Europees kampioenschap en kon hij een zomerse toptransfer vergeten. De gevolgen hadden alleen nog erger kunnen zijn voor de Tsjech.

Sadilek was op trainingskamp in Oostenrijk met de nationale ploeg van Tsjechië toen hij met een Mountain GoKart de berg afging. “Achteraf is dat een hele domme fout geweest”, geeft hij toe in gesprek met Leon ten Voorde van De Twentsche Courant Tubantia. Zo’n afdaling gaat normaliter bijna altijd goed voor toeristen. Sadilek kwam alleen op de meest ongelukkige plek ten val. Het ging mis voor de middenvelder op een plek waar geen greppel ligt, maar een pijp voor de afvoer van het water. “Ik reed niet eens hard, maar had de pech dat ik met mijn voet tegen die pijp aanreed.”

Hij merkte in eerste instantie niet eens hoe erg het was. “Ik had een trainingsbroek aan, als ik een korte broek had gedragen waren de gevolgen nog veel groter geweest”, blikt hij terug. De middenvelder voelde niet veel pijn en ging zelfs nog op eigen kracht naar beneden. Wel wist hij zeker dat hij een streep kon zetten door het EK. “Ik had snel door dat het heel lang ging duren.”

Vrij snel na het ongeluk werd Sadilek al geopereerd. “Uit onderzoeken bleek dat ik allerlei scheurtjes en breukjes had in mijn been”, vervolgt de middenvelder, die enkele weken later opnieuw onder het mes moest. “Er waren wat complicaties. Ik mocht daarna zeventig dagen mijn linkerbeen niet gebruiken. Kloten ja, maar tegelijkertijd heb ik ook heel erg geluk gehad. Een paar centimeter naar links en het had het veel slechter kunnen aflopen.”

Sadilek wil snel rentree maken

De middenvelder is nu al enkele maanden uit de running, maar mocht afgelopen maandag weer volledig meetrainen bij FC Twente. “Ik mag weer doen wat ik het liefst doe”, aldus de dolgelukkige Sadilek, die staat te popelen om zijn rentree te maken. “Als het aan mij ligt ben ik er zaterdag tegen RKC al bij, maar ik weet dat dat niet de bedoeling is. Het gaat elke dag een stukje beter. Ik hoop er volgende week of anders de week erop weer bij te zijn. Ik wil elke dag weer kunnen knallen.”

