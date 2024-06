Michal Sadílek komt met eerste reactie op ongeluk waardoor hij EK mist

heeft dinsdagavond voor het eerst een reactie gegeven op het ongeluk waardoor hij een streep moest zetten door het EK in Duitsland. De FC Twente-middenvelder, die voor Tsjechië uit zou komen op het EK zou uitkomen, heeft het erover dat hij zichzelf heeft gestraft.

“Ik heb een fout gemaakt die ik niet meer terug kan nemen", begint een teleurgestelde Sadílek op zijn X-account. “Ik heb het team in de steek gelaten tijdens de voorbereiding op het toernooi. Ik strafte mezelf. Bedankt aan iedereen die mij helpt, vooral mijn familie en dierbaren. Ook voel ik veel steun van de jongens.”

Het besef dat hij het EK zou missen drong pas later door bij Sadílek. “Ze hebben me geraakt door mijn shirt mee te nemen voor een fotoshoot voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Ik kijk ernaar uit om weer op het veld te staan. Nu ga ik duimen voor het team op het EK”, besluit hij zijn bericht toch enigszins positief.

Sadilek raakte afgelopen weekend gewond bij een afdaling op een Mountain GoKart in het Oostenrijkse Schladming, waar de Tsjechische ploeg een trainingskamp had belegd. De middenvelder belandde in een gat, liep vervolgens een diepe snijwond op in zijn been en moest per ambulance worden afgevoerd. De Tsjechische voetbalbond meldde in eerste instantie nog dat het zou gaan om een fietsongeluk, maar moest daar later flink voor door het stof.

Udělal jsem chybu, kterou už nevrátím. Oslabil jsem tým a připravil se o velký turnaj. Potrestal jsem se sám. Děkuji všem, kteří mi pomáhají, především moje rodina a nejbližší. Cítím taky velkou podporu od kluků z repre a realizačního týmu 1/2 pic.twitter.com/tiQV2f7FsR — Michal Sadílek (@Sadilek32) June 11, 2024

